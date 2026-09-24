Crew Girl, la serie teen di Netflix avrà una seconda stagione

La serie teen ambientata nel mondo del canottaggio tornerà con nuovi episodi. Confermati Miku Martineau, Samuel Braun e Kyle Clark nei panni dei protagonisti, mentre la seconda stagione ripartirà dai nodi lasciati aperti dal finale

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Crew Girl avrà una seconda stagione. Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha ufficializzato il rinnovo il 22 settembre, poche settimane dopo il debutto della serie teen, arrivata sulla piattaforma il 10 settembre 2026. La prima stagione ha conquistato un posto nella Top 10 delle serie TV in lingua inglese di Netflix, arrivando fino alla seconda posizione, ed è entrata nella Top 10 in oltre 90 Paesi. Secondo i dati diffusi dalla piattaforma, ha superato i 16 milioni di visualizzazioni. Per conoscere la data di uscita dei nuovi episodi bisognerà però aspettare. Netflix non ha ancora annunciato un calendario ufficiale e, considerando i tempi di produzione della prima stagione, la seconda potrebbe arrivare non prima della fine del 2027 o dell'inizio del 2028.

Teagan, Josh e Cam: il triangolo continua Al centro della storia ci sarà ancora Teagan Tao, interpretata da Miku Martineau. La protagonista arriva alla Easton Prep e si ritrova coinvolta nel mondo del canottaggio maschile, dove deve cercare di rimettere in carreggiata una squadra di ragazzi.

Parallelamente, la sua vita sentimentale si complica con il triangolo che coinvolge Josh Regis, interpretato da Samuel Braun, e Cam Dillinger, interpretato da Kyle Clark. Il finale della prima stagione (ATTENZIONE: seguono spoiler, quindi se non avete ancora guardato la prima stagione non proseguite con la lettura di questo paragrafo) ha lasciato entrambe le relazioni in una situazione ancora tutta da definire. Josh decide infatti di fare un passo indietro e di concentrarsi su se stesso. Il ragazzo rivela inoltre di avere un problema cardiaco e di voler interrompere temporaneamente l'attività sportiva per sottoporsi a un intervento.

Poco dopo, durante la competizione finale, Cam conquista il posto da capovoga e, al termine della gara, lui e Teagan si baciano.

Ma non è l'unico elemento destinato a cambiare gli equilibri della storia: alla Easton Prep viene infatti finalmente annunciata la formazione di una squadra femminile di canottaggio. Approfondimento Crew Girl, trama e cast della serie tv teen

Il cast di Crew Girl 2 Sono già stati confermati alcuni dei principali interpreti della serie. Torneranno Miku Martineau, Samuel Braun e Kyle Clark, rispettivamente Teagan, Josh e Cam.

Faranno nuovamente parte della serie anche Jessica Paré, nel ruolo della madre di Teagan, e Thomas Cadrot, che interpreta Coach Hayden. Per quanto riguarda la squadra maschile, ci si aspetta inoltre il ritorno di Connor Paton nei panni di Ryder, Vincent Muller come Damon, Riley Davis come Noah, Connor Wong come Perry, Jarrett Carlington come Chris e Jude Wilson come Baloo.

La seconda stagione di Crew Girl dovrebbe inoltre sviluppare la nuova squadra femminile guidata da Britney, lasciando quindi spazio anche al possibile ritorno di Sage Linder. Rimane aperta anche la vicenda di Juliet, il cui arco narrativo si era concluso con il ritorno in città della madre: in questo caso potrebbe tornare Olga Petsa. Approfondimento Crew Girl, il trailer della serie tv teen

Cosa succederà nella seconda stagione Netflix non ha ancora svelato la trama dei nuovi episodi. La showrunner Vivian Lin, intervistata da Swooon, ha però spiegato che il finale della prima stagione è stato scritto avendo già in mente almeno l'inizio della seconda.

La sceneggiatrice ha inoltre lasciato intendere che i personaggi dovranno affrontare le conseguenze delle scelte compiute nella prima stagione. (ATTENZIONE: seguono spoiler, quindi se non avete ancora guardato la prima stagione della serie tv non proseguite con la lettura di questo paragrafo). In particolare, Josh avrà bisogno di ricostruire la propria vita dopo aver mantenuto a lungo un segreto che ha avuto conseguenze anche sulle persone intorno a lui. La sua famiglia e il rapporto con il canottaggio sono stati messi in discussione e il personaggio dovrà quindi affrontare una fase di cambiamento e di riscatto.

Anche Teagan, secondo Lin, dovrà ancora trovare il proprio equilibrio. La ragazza si è appena stabilizzata dopo essere stata costretta a ricominciare da capo e la sua storia è tutt'altro che conclusa. Approfondimento Brooks Brothers Rowing Cup, il canottaggio nel cuore di Milano