Dopo gli show di Milano, il 24 e il 25 novembre i Muse saranno in concerto a Düsseldorf. In seguito, la formazione si esibirà in altre quattro città: Parigi, Amsterdam, Montpellier e Zurigo

Venerdì 20 e sabato 21 novembre i Muse saranno protagonisti di un doppio appuntamento live a Milano . Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

i muse a milano, la possibile scaletta

Il 20 e il 21 novembre la formazione britannica, guidata da Matt Bellamy, porterà tutta la sua energia sul palco dell’Unipol Dome, questo l’indirizzo: via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milano. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.30. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album The Wow! Signal pubblicato a giugno. Stando a quanto riportato da Setlist, queste le canzoni proposte il 18 novembre al concerto di Berlino:

Hexagons

The Sickness in You & I

Unravelling

Interlude

Hysteria

Cryogen

Supermassive Black Hole

The Dark Forest

Kill or Be Killed

Be With You

Psycho

Madness

Plug In Baby

Hanging in Victory Square

Time Is Running Out

(JFK)

Uprising

Knights of Cydonia

The 2nd Law: Isolated System

Nightshift Superstar

Algorithm

Undisclosed Desires

Prelude

Starlight

Take a Bow