Dopo gli show di Milano, il 24 e il 25 novembre i Muse saranno in concerto a Düsseldorf. In seguito, la formazione si esibirà in altre quattro città: Parigi, Amsterdam, Montpellier e Zurigo
Venerdì 20 e sabato 21 novembre i Muse saranno protagonisti di un doppio appuntamento live a Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
i muse a milano, la possibile scaletta
Il 20 e il 21 novembre la formazione britannica, guidata da Matt Bellamy, porterà tutta la sua energia sul palco dell’Unipol Dome, questo l’indirizzo: via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milano. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.30. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album The Wow! Signal pubblicato a giugno. Stando a quanto riportato da Setlist, queste le canzoni proposte il 18 novembre al concerto di Berlino:
- Hexagons
- The Sickness in You & I
- Unravelling
- Interlude
- Hysteria
- Cryogen
- Supermassive Black Hole
- The Dark Forest
- Kill or Be Killed
- Be With You
- Psycho
- Madness
- Plug In Baby
- Hanging in Victory Square
- Time Is Running Out
- (JFK)
- Uprising
- Knights of Cydonia
- The 2nd Law: Isolated System
- Nightshift Superstar
- Algorithm
- Undisclosed Desires
- Prelude
- Starlight
- Take a Bow
Approfondimento
Muse, è uscito il nuovo album The Wow! Signal
Dopo gli show di Milano, il 24 e il 25 novembre i Muse saranno in concerto a Düsseldorf. In seguito, la formazione si esibirà in altre quattro città: Parigi, Amsterdam, Montpellier e Zurigo. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- Nov 24 – Düsseldorf, Germany - PSD Bank Dome
- Nov 25 – Düsseldorf, Germany - PSD Bank Dome
- Nov 27 – Paris, France - Paris La Défense Arena
- Nov 29 – Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome
- Nov 30 – Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome
- Dic 03 – Montpellier, France - Sud de France Arena
- Dic 04 – Montpellier, France - Sud de France Arena
- Dic 07 – Zürich, Switzerland - Hallenstadion
- Dic 08 – Zürich, Switzerland - Hallenstadion
Approfondimento
I Muse tornano in Italia, a Milano il 20 e 21 novembre
©IPA/Fotogramma
I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO
Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour