Sal Da Vinci, la possibile scaletta del concerto a Roma

Venerdì 9 ottobre Sal Da Vinci sarà in concerto all'Auditorium Conciliazione di Roma, per una delle prime tappe del suo tour 2026 nei teatri italiani
Venerdì 9 ottobre Sal Da Vinci sarà in concerto all'Auditorium Conciliazione di Roma, per una delle prime tappe del suo tour 2026 nei teatri italiani. La data risulta già sold out. Sul palco il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo ripercorrerà la sua lunga carriera, tra classici della canzone napoletana, successi recenti e l'immancabile Per sempre sì.
Il concerto all'Auditorium Conciliazione
L'appuntamento nella Capitale è fissato per le 21.00 nel teatro di via della Conciliazione, a pochi passi da San Pietro. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, prende il via il 7 ottobre con una data zero a San Marino e proseguirà fino a novembre toccando alcuni dei principali teatri italiani, da Brescia a Torino, da Padova a Bologna, fino a Milano, Bari, Catania, Avellino e Firenze. Diverse serate, oltre a quella romana, hanno già registrato il tutto esaurito.
Lo spettacolo si presenta come un viaggio nella storia artistica del cantante, con i brani che lo hanno reso celebre accanto alle canzoni degli ultimi anni. Il tour era stato annunciato dopo il successo dello speciale televisivo Sal Da Vinci – Stasera… che sera, trasmesso su Canale 5 con oltre due milioni di spettatori medi e uno share del 17%.
Dal debutto con il padre al trionfo a Sanremo
Salvatore Michael Sorrentino, questo il vero nome dell'artista, è nato a New York il 7 aprile 1969, mentre il padre, il cantante e attore napoletano Mario Da Vinci, era in tournée negli Stati Uniti. Proprio insieme a lui, ancora bambino, ha debuttato a teatro nel 1981, iniziando un percorso che lo ha portato a spaziare tra musica, palcoscenico, cinema e televisione. Negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta ulteriormente grazie a Rossetto e caffè, diventato un fenomeno anche sui social, fino alla vittoria del 76° Festival di Sanremo, a febbraio 2026, con Per sempre sì. Un successo che gli ha aperto le porte dell'Eurovision Song Contest, dove ha rappresentato l'Italia, confermando il legame con un pubblico che attraversa generazioni diverse.
La possibile scaletta
La scaletta ufficiale del concerto di Sal Da Vinci a Roma non è ancora stata diffusa. Per farsi un'idea, si può però guardare a quella proposta durante i concerti estivi, a Roma all'inizio di settembre e al Castello Sforzesco di Milano, anche se l'ambientazione teatrale potrebbe portare a qualche variazione:
Non riesco a farti innamorare
Fuga d'amore
Poesia
Una lettera e un mazzo di rose
D'istinto e di cuore
Amore
L'amore e tu
Orologio senza tempo
Non è vero che sto bene
Pessimi pensieri
Da lontano
Nanà
Napule è
Il cielo blu di Napoli
Il mercante di stelle
Voce 'e notte
E spingule francese
Io mammete e tu
Come facette mammeta?
Voglio ancora amarti
Cercami
Strada facendo
Gloria
Rossetto e caffè
Per sempre sì