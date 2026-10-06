Sal Da Vinci, la possibile scaletta del concerto a Roma

Venerdì 9 ottobre Sal Da Vinci sarà in concerto all'Auditorium Conciliazione di Roma, per una delle prime tappe del suo tour 2026 nei teatri italiani. La data risulta già sold out. Sul palco il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo ripercorrerà la sua lunga carriera, tra classici della canzone napoletana, successi recenti e l'immancabile Per sempre sì.

Il concerto all'Auditorium Conciliazione

L'appuntamento nella Capitale è fissato per le 21.00 nel teatro di via della Conciliazione, a pochi passi da San Pietro. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, prende il via il 7 ottobre con una data zero a San Marino e proseguirà fino a novembre toccando alcuni dei principali teatri italiani, da Brescia a Torino, da Padova a Bologna, fino a Milano, Bari, Catania, Avellino e Firenze. Diverse serate, oltre a quella romana, hanno già registrato il tutto esaurito.

Lo spettacolo si presenta come un viaggio nella storia artistica del cantante, con i brani che lo hanno reso celebre accanto alle canzoni degli ultimi anni. Il tour era stato annunciato dopo il successo dello speciale televisivo Sal Da Vinci – Stasera… che sera, trasmesso su Canale 5 con oltre due milioni di spettatori medi e uno share del 17%.

Dal debutto con il padre al trionfo a Sanremo

Salvatore Michael Sorrentino, questo il vero nome dell'artista, è nato a New York il 7 aprile 1969, mentre il padre, il cantante e attore napoletano Mario Da Vinci, era in tournée negli Stati Uniti. Proprio insieme a lui, ancora bambino, ha debuttato a teatro nel 1981, iniziando un percorso che lo ha portato a spaziare tra musica, palcoscenico, cinema e televisione. Negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta ulteriormente grazie a Rossetto e caffè, diventato un fenomeno anche sui social, fino alla vittoria del 76° Festival di Sanremo, a febbraio 2026, con Per sempre sì. Un successo che gli ha aperto le porte dell'Eurovision Song Contest, dove ha rappresentato l'Italia, confermando il legame con un pubblico che attraversa generazioni diverse.