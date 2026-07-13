Sal Da Vinci, è uscita la versione greca di Per Sempre Sì con Antigoni

Sal Da Vinci e Antigoni, rispettivamente in gara per l’Italia e Cipro all’Eurovision Song Contest 2027, hanno firmato una collaborazione: Gia Panta Nai (Per Sempre Sì), versione greca del brano vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo
Sal Da Vinci ha pubblicato Gia Panta Nai (Per Sempre Sì) con Antigoni, rappresentante di Cipro alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. La cantante di Jalla ha parlato della canzone originale: “Me ne sono completamente innamorata durante l’Eurovision e sognavo di poterla portare nella mia lingua”.
sal da vinci e antigoni, è uscito il duetto Gia Panta Nai (Per Sempre Sì)
Sal Da Vinci e Antigoni, rispettivamente in gara per l’Italia e Cipro all’Eurovision Song Contest 2027, hanno firmato una collaborazione: Gia Panta Nai (Per Sempre Sì), versione greca del brano vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante, in gara con Jalla al contest europeo, ha raccontato la nascita del duetto in un post pubblicato su Instagram: “Un enorme grazie a Sal Da Vinci e alla squadra per essersi fidati di me nella creazione della versione greca di questa canzone”.
L’artista (FOTO) ha proseguito: “Me ne sono completamente innamorata durante l’Eurovision e sognavo di poterla portare nella mia lingua, e sono così grata che lui sia stato così disponibile a far si che questa splendida collaborazione accadesse”. A settembre Antigoni darà il via al suo primo tour dal palco del Vodoo Club di Varsavia. Previsti concerti anche nelle città di Helsinki, Amsterdam, Stoccolma, Berlino e Londra.
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Dopo la partecipazione all’Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci ha pubblicato il suo nuovo lavoro Per Sempre Sì, arrivato al quinto posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. In occasione dell’uscita del disco, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Faccio fatica a non emozionarmi e a non guardarmi indietro! Pubblicare un disco oggi e provare le stesse emozioni di quando ero ragazzo è un privilegio che l’arte dona a noi musicanti”.
Nel frattempo, il singolo Per Sempre Sì sta continuando a riscuotere un successo straordinario con più di 40.000.000 di streaming su Spotify. Nelle prossime settimane Sal Da Vinci (FOTO) proseguirà la serie di appuntamenti live portando la sua musica in numerose città. Ricordiamo le tre date all’Arena Flegrea di Napoli.
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Riflettori accesi sulla carriera del vincitore della kermesse sanremese appena conclusasi con il suo trionfo. Non solo sette note ma anche settima arte per lui, e infatti qui ripercorriamo tutti i film in cui ha recitato l'interprete di Per sempre sì. Il suo percorso artistico attraversa generi, palcoscenici e colonne sonore. Da 'Napoli storia d'amore e di vendetta' a 'Troppo forte', i titoli sono parecchi di Camilla Sernagiotto