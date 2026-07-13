Sal Da Vinci, è uscita la versione greca di Per Sempre Sì con Antigoni

Sal Da Vinci e Antigoni, rispettivamente in gara per l’Italia e Cipro all’Eurovision Song Contest 2027, hanno firmato una collaborazione: Gia Panta Nai (Per Sempre Sì), versione greca del brano vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo

Sal Da Vinci ha pubblicato Gia Panta Nai (Per Sempre Sì) con Antigoni , rappresentante di Cipro alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. La cantante di Jalla ha parlato della canzone originale: “Me ne sono completamente innamorata durante l’Eurovision e sognavo di poterla portare nella mia lingua”.

sal da vinci e antigoni, è uscito il duetto Gia Panta Nai (Per Sempre Sì)

Sal Da Vinci e Antigoni, rispettivamente in gara per l’Italia e Cipro all’Eurovision Song Contest 2027, hanno firmato una collaborazione: Gia Panta Nai (Per Sempre Sì), versione greca del brano vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante, in gara con Jalla al contest europeo, ha raccontato la nascita del duetto in un post pubblicato su Instagram: “Un enorme grazie a Sal Da Vinci e alla squadra per essersi fidati di me nella creazione della versione greca di questa canzone”.

L’artista (FOTO) ha proseguito: “Me ne sono completamente innamorata durante l’Eurovision e sognavo di poterla portare nella mia lingua, e sono così grata che lui sia stato così disponibile a far si che questa splendida collaborazione accadesse”. A settembre Antigoni darà il via al suo primo tour dal palco del Vodoo Club di Varsavia. Previsti concerti anche nelle città di Helsinki, Amsterdam, Stoccolma, Berlino e Londra.