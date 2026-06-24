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Tiziano Ferro in concerto a Napoli duetta con Sal Da Vinci. VIDEO

Musica
screenshot da Facebook

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato l'incontro sul palco con uno degli artisti più amati dal pubblico partenopeo e non solo. Le voci si sono intrecciate in due brani, accolti da cori e applausi allo stadio Maradona

Lo stadio Diego Armando Maradona ha accolto una delle tappe più attese dello Stadi 26, il tour con cui Tiziano Ferro celebra i 25 anni di carriera. Momento particolarmente applaudito della serata è stato l'arrivo sul palco di Sal Da Vinci, accolto da una vera ovazione del pubblico napoletano. I due artisti hanno condiviso l'esecuzione di Il regalo più grande e Per sempre sì, regalando uno dei passaggi più emozionanti del concerto.

Durante lo show nello stadio napoletano Tiziano Ferro ha ripercorso il cammino iniziato con Xdono e rilanciato dal recente album Sono un grande (Deluxe). Davanti a migliaia di spettatori, il cantautore di Latina ha proposto uno spettacolo di oltre due ore che ha attraversato tutte le fasi del suo percorso artistico.

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