Naza, stop nei cinema olandesi il 7 ottobre

I cinema olandesi che programmano Naza hanno accolto l'appello dei due registi e sospeso le proiezioni del documentario su Gaza il 6, 7 e 8 ottobre. La decisione arriva dopo le minacce rivolte alle famiglie dei filmmaker israeliani. La scelta delle date è legata al terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023

Naza non sarà proiettato nei cinema olandesi nei giorni intorno all'anniversario del 7 ottobre. Una sospensione di tre giorni, dal 6 all'8 ottobre, decisa dalle sale dopo la richiesta dei registi del documentario su Gaza. Lo stop riguarda i tre giorni a ridosso dell'anniversario del 7 ottobre 2023. La scorsa settimana i registi di Naza avevano chiesto alle sale olandesi di interrompere temporaneamente la programmazione del documentario. Alla base della richiesta ci sono le minacce ricevute dalle loro famiglie.

“La famiglia dei registi ha ricevuto minacce”, ha spiegato un portavoce del distributore olandese. “La rabbia è diretta in particolare contro l'uscita del film intorno al 7 ottobre. Questo è stato percepito come un insulto ai familiari delle vittime”.