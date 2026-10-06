Naza, stop nei cinema olandesi il 7 ottobre

Naza, cinema olandesi sospendono il documentario su Gaza per l'anniversario del 7 ottobreCinema
I cinema olandesi che programmano Naza hanno accolto l'appello dei due registi e sospeso le proiezioni del documentario su Gaza il 6, 7 e 8 ottobre. La decisione arriva dopo le minacce rivolte alle famiglie dei filmmaker israeliani. La scelta delle date è legata al terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023
Naza non sarà proiettato nei cinema olandesi nei giorni intorno all'anniversario del 7 ottobre. Una sospensione di tre giorni, dal 6 all'8 ottobre, decisa dalle sale dopo la richiesta dei registi del documentario su Gaza. Lo stop riguarda i tre giorni a ridosso dell'anniversario del 7 ottobre 2023. La scorsa settimana i registi di Naza avevano chiesto alle sale olandesi di interrompere temporaneamente la programmazione del documentario. Alla base della richiesta ci sono le minacce ricevute dalle loro famiglie.
“La famiglia dei registi ha ricevuto minacce”, ha spiegato un portavoce del distributore olandese. “La rabbia è diretta in particolare contro l'uscita del film intorno al 7 ottobre. Questo è stato percepito come un insulto ai familiari delle vittime”.
Le proteste per l'uscita del film
Le contestazioni sono quindi legate principalmente alla data scelta per la distribuzione e non contempla nessun tipo di censura. Naza è arrivato nelle sale olandesi pochi giorni prima del terzo anniversario dell'attacco compiuto da Hamas in Israele il 7 ottobre 2023. I registi hanno chiesto che il film non venga proiettato il 6, 7 e 8 ottobre.
Approfondimento
Naza, il film incassa oltre 3 milioni di euro in Italia dopo 7 giorni
Di cosa parla Naza
Il documentario (RECENSIONE) è dedicato alle operazioni israeliane nella Striscia di Gaza dopo il 7 ottobre 2023. Nel film intervengono 24 militari e componenti dell'intelligence israeliana, rimasti anonimi. Tra i temi affrontati c'è anche l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'individuazione degli obiettivi.
Approfondimento
Arriva da Israele il "contro documentario" in risposta a Naza
Universal via Webphoto - Netflix via Webphoto - Netflix via Webphoto - Amazon Prime Video via Webphoto
I film da vedere in streaming a ottobre. FOTO
Un mese ricco di grandi avventure sul piccolo schermo, con tante prime visioni, provenienti direttamente dalle sale, e produzioni originali e inedite. Tra commedie sentimentali, action, pellicole storiche e fantastiche, ogni giorno uno o più appuntamenti per godersi il cinema internazionale comodamente da casa, in streaming. L'elenco delle uscite, con le date e le sinossi A cura di Vittoria Romagnuolo