Naza, il film incassa oltre 3 milioni di euro in Italia dopo 7 giorni

Il documentario di Yuval Abraham e Rachel Szor, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, continua a conquistare pubblico: in sette giorni ha raggiunto 3,03 milioni di euro e quasi 400mila spettatori Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Naza non si ferma: il documentario diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor continua a sorprendere al box office italiano e, dopo una settimana di programmazione, ha superato la soglia dei 3 milioni di euro. Il film, inizialmente previsto nelle sale soltanto per tre giorni, dal 28 al 30 settembre 2026, è stato mantenuto in programmazione dopo la forte risposta del pubblico. Secondo i dati Cinetel relativi al weekend dall'1 al 4 ottobre, Naza ha incassato 1.219.051 euro, confermandosi al primo posto della classifica. Il totale dall'uscita arriva così a 3.033.586 euro, con 396.111 presenze.

Un documentario davanti ai titoli più attesi Il risultato assume particolare rilievo considerando il genere e la natura del progetto. Naza, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno, racconta attraverso testimonianze e materiali raccolti dai suoi autori il conflitto a Gaza e i meccanismi della guerra. Il film ha ricevuto il Premio speciale della giuria alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia e avrebbe dovuto avere una distribuzione limitata a soli tre giorni. La risposta degli spettatori ha invece modificato il percorso commerciale dell'opera, che prosegue ora la sua permanenza nelle sale. Il successo di Naza si misura anche nel confronto con le principali novità arrivate al cinema nello stesso fine settimana. Il film ha infatti mantenuto la vetta davanti a produzioni con protagonisti internazionali come Brad Pitt, Anne Hathaway, Dakota Johnson e Tom Cruise. Approfondimento NAZA, recensione del documentario su Gaza premiato a Venezia 83

Brad Pitt al secondo posto, Verity completa il podio Alle spalle di Naza si è piazzato Heart of the Beast - Nel profondo selvaggio, il survival movie con Brad Pitt. Al secondo weekend di programmazione, il film ha raccolto 738.353 euro, arrivando a 2.134.154 euro complessivi. Terzo posto per Verity, thriller psicologico tratto dal romanzo di Colleen Hoover, con Anne Hathaway e Dakota Johnson. La pellicola, arrivata nelle sale il primo ottobre, ha debuttato con 661.377 euro e 82.750 spettatori. Il quarto posto è invece andato a Digger, il nuovo film di Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise. L'esordio italiano si è fermato a 532.945 euro, con 70.201 presenze. Un risultato che lo ha tenuto fuori dal podio nonostante la notorietà del regista e della star protagonista. Approfondimento Israele, governo attacca e critica i registi del film "Naza"