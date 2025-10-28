Stephen King consiglia film e serie tv da guardare per Halloween. FOTO

Offerte Sky
Stephen King consiglia film e serie per Halloween, da Welcome to Derry a Gerald's Game

Immagini da Getty, WebPhoto e Netflix

Il Maestro del Maine ha condiviso una lista di pellicole e serie tratte dalle proprie opere che considera perfette per il 31 ottobre. I titoli scelti attraversano l’intero spettro della paura, passando dall’orrore sovrannaturale agli incubi psicologici. Se volete cinque diverse sfumature di terrore per la stagione più inquieta dell’anno, eccovele servite su un piatto d’argento (ma imbrattato di sangue, chiaramente) dallo “chef” più rinomato di manicaretti horror

A cura di Camilla Sernagiotto

