Stephen King consiglia film e serie tv da guardare per Halloween. FOTO

11/12 ©Webphoto

Lisey’s Story è stata definita da King una delle sue opere più personali. È una storia di perdita e immaginazione che indaga il confine tra follia e realtà, tra amore e dolore, e che chiude la lista dei cinque consigli del “re dell’orrore” come una riflessione poetica e malinconica sulla forza creativa della mente e sul potere della memoria. Nella foto, vediamo Julianne Moore nell'adattamento televisivo, curato da King.

La Torre Nera, Mike Flanagan lavorerà alla serie tv tratta dai romanzi di Stephen King