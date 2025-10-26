IT: WELCOME TO DERRY, il debutto e l'anteprima a Lucca Comics & Games

Per celebrare il debutto della serie prequel, Sky e NOW sbarcano a Lucca Comics & Games con l’anteprima della serie HBO Original e Sky Exclusive. La città di Lucca si trasformerà per tre giorni – dal 30 ottobre al 1° novembre – nella capitale dell’horror con un programma di proiezioni speciali che accompagneranno il pubblico attraverso l’intero universo di Pennywise

Nato dalla penna di Stephen King nel 1986, IT ha conquistato generazioni di lettori con il suo intreccio tra l’innocenza dell’infanzia e il terrore più profondo incarnato dall’iconico clown ballerino Pennywise. Trasformato in un fenomeno culturale mondiale, il romanzo del 1986 del maestro indiscusso dell’horror contemporaneo ha ispirato serie, film e merchandising, consolidando il mito della città di Derry come uno dei luoghi più inquietanti della narrativa horror.

È finalmente prossima al debutto, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da lunedì 27 ottobre , IT: WELCOME TO DERRY , l’attesissima serie targata HBO Original e Sky Exclusive, prodotta da Warner Bros. Television, che aggiorna il mito del terrificante clown nato dalla penna di Stephen King ed espande l’universo cinematografico dei due blockbuster – IT (2017) e IT - Capitolo due (2019) – di Andy Muschietti . In linea con la messa in onda negli US, la serie sarà proposta tutti i lunedì con un episodio a settimana in onda in prima serata su Sky Atlantic.

l’anteprima della serie a Lucca Comics & Games

Per celebrare il debutto della serie prequel, Sky e NOW sbarcano a Lucca Comics & Games con l’anteprima della serie HBO Original e Sky Exclusive, dando agli appassionati la possibilità di vivere da protagonisti il mito dell’horror che, da quasi quarant’anni, continua a spaventare e affascinare milioni di fan in tutto il mondo. La città di Lucca si trasformerà per tre giorni – dal 30 ottobre al 1° novembre – nella capitale dell’horror con un programma di proiezioni speciali che accompagneranno il pubblico attraverso l’intero universo di Pennywise. Si inizia il 30 ottobre alle ore 20.00 al Cinema Centrale con IT, per proseguire il 31 ottobre allo stesso orario e nello stesso luogo con IT – Capitolo due e concludere il 1° novembre alle ore 19.00 al Cinema Astra con i primi due episodi di IT: Welcome to Derry, di cui il secondo in anteprima mondiale.

Ma alle porte della città, una terrificante esperienza immersiva attenderà fan e curiosi già dal 29 ottobre (fino al 2 novembre). In Piazzale Verdi stazionerà infatti, per l’intera durata di Lucca Comics & Games, il Derry Bus: un classico autobus scolastico americano trasformato in set scenografico pronto ad accogliere i tanti fan e curiosi in un viaggio all’interno dell’universo di IT: palloncini rossi sospesi, luci lampeggianti, poster di bambini scomparsi e altri dettagli renderanno l’atmosfera indimenticabile e ne faranno una photo-opportunity assolutamente… “da paura”.

IT: WELCOME TO DERRY è stata sviluppata per la televisione dai registi Andy Muschietti e Barbara Muschietti ("IT", "IT - Capitolo Due", "The Flash") e Jason Fuchs ("IT - Capitolo Due", "Wonder Woman", "Argylle"). Andy Muschietti dirige diversi episodi della serie.

Del cast della serie fanno parte Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.

La serie, prodotta da HBO e Warner Bros. Television, è stata sviluppata per la televisione da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Andy Muschietti e Barbara Muschietti (qui con la loro casa di produzione Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin sono i produttori esecutivi. Fuchs, che ha anche scritto la sceneggiatura del primo episodio, e Kane sono gli showrunner del progetto.