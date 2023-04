The Boogeyman, trailer del film tratto da "Il baubau" di Stephen King

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo film thriller-horror che è l’adattamento cinematografico del racconto "Il baubau" di Stephen King (contenuto nella celeberrima raccolta intitolata "A volte ritornano"). Il film, diretto da Rob Savage, arriverà nelle sale italiane il 1° giugno, distribuito da The Walt Disney Company Italia

È uscito il nuovo trailer italiano di The Boogeyman, l'attesissimo film thriller-horror che è l’adattamento cinematografico del racconto Il baubau di Stephen King (contenuto nella celeberrima raccolta intitolata A volte ritornano). Il film, diretto da Rob Savage, arriverà nelle sale italiane il 1° giugno, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Sulla sedia da regista c’è seduto l'inglese Rob Savage, diventato ormai un nome cult del genere horror (divenuto tale dopo che un paio di anni fa ha portato sul grande schermo l’apprezzatissimo Host).

Stavolta a essere rielaborato, infiocchettato e confezionato per il cinema è il racconto Il baubau, del Maestro del Maine (King, di nome e di fatto, almeno per quanto riguarda la letteratura da brivido).

Il racconto del celebre scrittore americano è stato adattato per l’occasione da Scott Beck e Bryan Woods, quelli di A Quiet Place e dell'imminente 65, assieme a Mark Heyman (che è stato sceneggiatore di niente po’ po’ di meno che Il cigno nero (Black Swan, 2010) di Darren Aronofsky.



Potete guardare il nuovo trailer italiano di The Boogeyman nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Un successo tale da portare anche in sala un film per lo streaming The Boogeyman era stato originariamente pensato esclusivamente per il mercato dello streaming e dell'home video, tuttavia - dopo gli esiti a dir poco ottimi ottenuti nei primi test screening - si è deciso di distribuirlo anche al cinema.

“The Boogeyman è un classico film dell'orrore sullo stampo di Poltergeist – Demoniache presenze, che incute paura e fa emozionare allo stesso modo”, spiega il regista Rob Savage. “Ricordo vividamente il terrore che ho provato leggendo il racconto di Stephen King da bambino, ed è proprio questa sensazione di paura tipica dell’infanzia che volevo suscitare nel pubblico cinematografico di tutto il mondo. Questo film è stato realizzato in collaborazione con un team creativo di incredibile talento e interpretato in modo meraviglioso e intenso dal nostro fantastico cast. Mi hanno tutti davvero incantato. Siamo incredibilmente orgogliosi di questo film e non vediamo l'ora di dare a tutti voi un motivo per avere di nuovo paura del buio”.

La storia di terrore raccontata da The Boogeyman

The Boogeyman vede protagonisti Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton e David Dastmalchian.

Racconta la storia di Sadie Harper, una ragazza che frequenta il liceo, e di sua sorella minore Sawyer. Le due ragazze sono sconvolte dalla recente morte della madre. Il padre, Will, non offre loro particolare supporto. Lui è un terapista che sta a sua volta tentando di affrontare e di metabolizzare il proprio dolore.

Un giorno un paziente si presenterà a casa loro cercando disperatamente di ottenere aiuto da Will Harper. Lascerà come scia un'entità terrificante sovrannaturale, che si nutre della sofferenza delle sue vittime. Cerca quel suo nutrimento presso le famiglie distrutte dal dolore, dunque troverà pane per i propri denti a casa degli Harper.

Un film firmato dal regista di Host The Boogeyman è diretto da Rob Savage (Host) e si basa su una sceneggiatura di Scott Beck e Bryan Woods (A Quiet Place – Un posto tranquillo) e Mark Heyman (Il cigno nero) e su un soggetto di Scott Beck e Bryan Woods basato sul racconto di Stephen King.

Il film è interpretato da Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chris Messina (Birds of Prey), Vivien Lyra Blair (Obi-Wan Kenobi), Marin Ireland (The Umbrella Academy), Madison Hu (Bizaardvark), LisaGay Hamilton (Vice – L’uomo nell’ombra) e David Dastmalchian (Dune).

The Boogeyman è prodotto da Shawn Levy (Stranger Things), Dan Levine (Arrival) e Dan Cohen (The Adam Project), mentre John H. Starke (Sicario), Emily Morris (Rosaline), Scott Beck, Bryan Woods, Ryan Cunningham, Adam Kolbrenner (La guerra di domani) e Robin Meisinger sono i produttori esecutivi.



Trovate il nuovo trailer italiano di The Boogeyman nel video in testa a questo articolo.