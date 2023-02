The Boogeyman, trailer e poster del film tratto da Stephen King

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Sono usciti il trailer e il poster di The Boogeyman, l'attesissimo horror-thriller che adatta la celebre storia da brivido nata dalla penna di Stephen King.

La locandina e il video anticipano ciò che vedremo nella pellicola che racconta quel che è stato partorito dalla mente geniale del cosiddetto “Maestro del Terrore", il romanziere del Maine.

Il film uscirà nelle sale italiane il 1° giugno, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Racconta la storia della liceale Sadie Harper e di sua sorella minore Sawyer, sconvolte dalla recente perdita della madre e abbandonate a loro stesse, con poco supporto da parte del padre Will. Costui è un terapista ma è alle prese con il suo dolore, cercando di affrontare la sua perdita e mettendo in secondo piano le figlie. Un giorno un paziente di Will si presenterà inaspettatamente a casa loro, cercando aiuto in maniera disperata. Dietro di sé lascerà un'entità sovrannaturale che si nutre della sofferenza delle persone, e va a caccia di famiglie da distruggere. Ha trovato pane per i suoi denti, quindi.



Potete guardare il trailer ufficiale del film The Boogeyman nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo. Invece in fondo all'articolo trovate il poster.