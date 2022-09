4/14 ©Webphoto

La zona morta (The Dead Zone), 1983. Il film, diretto da David Cronenberg, è tratto dal romanzo omonimo che Stephen King ha pubblicato nel 1979. Parla di Johnny Smith, un professore di lettere interpretato da Christopher Walken. L’uomo resta in coma per alcuni anni dopo un incidente stradale. Al risveglio, scopre non solo di non essere più fidanzato con Sarah ma anche di poter predire il futuro delle persone attraverso il contatto fisico

Stephen King, tutte le notizie