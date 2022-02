Firestarter: trailer del nuovo film tratto da Stephen King

Dopo le foto dal set e le altre anticipazioni, è giunto il momento della diffusione del trailer finale per Firestarter , nuovo adattamento dal capolavoro di Stephen King L'incendiaria, pubblicato nel 1980. Il film che vede protagonisti Zac Efron e Ryan Kiera Armstrong sarà disponibile per il pubblico statunitense dal prossimo 13 maggio, con uscita simultanea in sala e in streaming sulla piattaforma Peacock. In Italia la pellicola uscirà solo al cinema ma al momento non c'è ancora una data.

Firestarter: da L'incendiaria di Stephen King

Gli appassionati di horror movie e i cultori della letteratura di Stephen King non potranno che essere entusiasti del nuovo adattamento di Firestarter, romanzo di fantascienza di culto che racconta la storia della piccola Charlie, una ragazzina dotata di straordinari quanto terribili poteri pirocinetici.

La nuova pellicola, che mantiene il titolo dell'opera originale, promette spettacolo e tensione, come mostrano le immagini del trailer, ora disponibile anche in italiano. E se Zac Efron e Sydney Lemmon si mostrano all'altezza nei loro ruoli di genitori della bambina dalle capacità soprannaturali, sembra straordinaria già dalle prime sequenze Ryan Kiera Armstrong piccola stella del firmamento hollywoodiano che con questo personaggio si conferma un'ottima interprete di pellicole di genere – vedi la sua partecipazione in American Horror Story e It: Capitolo Due. Il trailer, che ripercorre i momenti fondamentali del film (dall'orrore della protagonista per i suoi poteri al lungo processo che la porterà a capire come dominarli per metterli al servizio di scopi elevati), dà ragione ai produttori che, con questo nuovo omaggio a Stephen King raccoglieranno certamente l'interesse degli spettatori cui potrebbe essere sfuggito il precedente adattamento: Fenomeni paranormali incontrollabili (1984). Nel film degli anni Ottanta il personaggio di Charlie fu interpretato da Drew Barrymore.