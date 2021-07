Firestarter, riprese finite. Zac Efron pubblica una foto dal set

Una bambina incendiaria

approfondimento

L’incendiaria, Michael Greyeyes nel cast del film con Zac Efron

Firestarter racconta la storia di Charlie, una bambina dotata di superpoteri altamente infiammabili, che finisce nelle mire di un’agenzia governativa, “La Bottega”, con l’obiettivo di sviluppare capacità psichiche eccezionali. Charlie (interpretata da Ryan Keira Armstrong, attualmente in sala con “Black Widow”) avrà come alleato il padre Andy McGee (Zac Efron), anche lui dotato di poteri mentali e determinatissimo a proteggerla dalla Bottega. Regista del film è Keith Thomas, al suo secondo lungometraggio dopo “The Vigil” (2019). La sceneggiatura è firmata invece da Scott Teems, già autore in tv per “Rectify” e “Narcos: Messico” e al cinema per “That Evening Sun”, “The Quarry” e “Halloween Kills”. Nel cast c'è anche Michael Greyeyes.

Secondo adattamento del romanzo

“Firestarter” non è il primo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di King. Un’altra versione era uscita nel 1984: diretta da Mark L. Lester e con una giovanissima Drew Barrymore nel cast, la pellicola era approdata in Italia col titolo “Fenomeni paranormali incontrollabili”.