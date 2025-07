The Institute, trama e cast della serie tv tratta da Stephen King

Introduzione

Si intitola The Institute ed è l’adattamento sci-fi dell'omonima opera letteraria di Stephen King che arriva in Italia su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

La nuova trasposizione televisiva del romanzo L’istituto del Maestro del Maine ha fatto il suo debutto in streaming anche per il pubblico italiano.

The Institute, serie prodotta da MGM+ e basata sull’opera edita in Italia da Sperling & Kupfer, è ora disponibile su Prime Video tramite l’aggiunta del canale MGM+. Con un primo episodio in anteprima gratuita, il pubblico può iniziare il viaggio nell’inquietante mondo immaginato da uno degli autori più prolifici della narrativa contemporanea.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla serie televisiva The Institute.