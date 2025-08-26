L'Istituto, confermata 2° stagione della serie tratta da Stephen King

Confermato il secondo capitolo dello show ispirato all’opera del Maestro del Maine. La nuova pagina di quest’opera televisiva sarà composta da otto episodi. La notizia è arrivata nei giorni in cui è andato in onda finale della prima stagione, trasmesso il 24 agosto 2025, consolidando il successo della serie tra il pubblico della piattaforma MGM+. In Italia, è disponibile su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

L’Istituto trae ispirazione dall’omonimo romanzo del 2019 di Stephen King, portando sullo schermo la sua capacità unica di mescolare suspense, mistero e tensione psicologica. Per MGM+, The Institute rappresenta il debutto più visto nella storia del network, un risultato che ha confermato questa serie come un fenomeno di grande richiamo.

La piattaforma di streaming MGM+ ha annunciato ufficialmente il rinnovo di The Institute, in italiano L’Istituto , la serie televisiva tratta dal romanzo di Stephen King . Lo show è stato confermato per una seconda stagione, che sarà composta da otto episodi. La notizia è arrivata nei giorni in cui è andato in onda finale della prima stagione, trasmesso il 24 agosto 2025, consolidando il successo della serie tra il pubblico della piattaforma MGM+. In Italia, la prima stagione è disponibile su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), dove arriverà anche il secondo capitolo.

Stephen King ha commentato il rinnovo con entusiasmo: “Set free but hunted, new dangers await the escapees from the Institute and I can’t wait” (in italiano: “Liberati ma braccati, nuovi pericoli attendono i fuggitivi dall’Istituto e non vedo l'ora”).

Al centro della storia della serie L'Istituto c’è il giovane prodigio Luke Ellis, interpretato da Joe Freeman, rapito e condotto all’interno del misterioso Istituto, una struttura popolata da bambini dotati di abilità straordinarie. In una cittadina vicina, il tormentato ex poliziotto Tim Jamieson, impersonato da Ben Barnes, cerca di costruirsi una nuova vita, ma la tranquillità è destinata a essere disturbata da eventi inquietanti.

Michael Wright, capo di MGM+, ha dichiarato: “L’Istituto ha affascinato il pubblico con una narrazione originale e interpretazioni eccezionali che portano magistralmente la voce unica di Stephen King sullo schermo. Siamo entusiasti di poter continuare e approfondire questo percorso inquietante, esplorando ancora più a fondo i segreti di L’Istituto nella seconda stagione”.

Produzione e distribuzione

Stephen King figura come produttore esecutivo della serie, mentre Jack Bender ricopre il ruolo di regista e produttore esecutivo. Benjamin Cavell, oltre a essere lo sceneggiatore, partecipa come produttore esecutivo. La produzione è curata da MGM+ Studios, con la serie destinata a debuttare in esclusiva su MGM+ negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Brasile, Messico, Cile e Colombia. La distribuzione negli altri territori internazionali sarà affidata ad Amazon MGM Studios Distribution.

Jack Bender e Benjamin Cavell hanno commentato: “Siamo stati molto gratificati dalla risposta alla nostra prima stagione, un segnale del grande impegno del nostro cast e della nostra squadra. Siamo entusiasti che Michael Wright e tutti in MGM ci abbiano permesso di proseguire la potente e attuale storia di Stephen. Fin dall’inizio di questo progetto, abbiamo sentito che ci fosse ancora molto da raccontare, mentre i nostri straordinari personaggi continuano a confrontarsi con i pericoli del mondo in cui si trovano”.