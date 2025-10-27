IT: Welcome To Derry, il cast della serie tv. FOTO

La serie ispirata al celebre romanzo di Stephen King IT del 1986 esplora le origini del male nella cittadina di Derry, nel Maine, negli anni ’60. La storia segue le famiglie e i bambini della città, alle prese con sparizioni misteriose e presenze soprannaturali. Tra paure infantili, bullismo scolastico e tensioni sociali la serie, intrecciando horror e dramma umano, mostra come l’innocenza dei più giovani si scontri con il terrore che si nasconde sotto la superficie (solo apparentemente) tranquilla di Derry