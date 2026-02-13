Prima di diventare una maschera, Jason Voorhees è un vuoto.

Il primo Venerdì 13, diretto da Sean S. Cunningham e interpretato da Betsy Palmer, Adrienne King e Kevin Bacon, non racconta la storia di un killer immortale, ma di un trauma che non è mai stato elaborato. Camp Crystal Lake è un luogo sospeso: ogni tentativo di riaprirlo riattiva qualcosa che nessuno vuole davvero nominare. I ragazzi che arrivano non stanno entrando in un territorio ostile, ma in una memoria rimossa.

Il film gioca proprio su questo. Per gran parte della durata non esiste un mostro identificabile: esiste uno sguardo. L’assassino non ha volto, non ha identità, è una presenza fuori campo che appartiene più alla colpa che all’orrore. Lo slasher qui è ancora vicino al thriller psicologico — l’idea che qualcuno stia punendo chi dimentica.

Quando la verità emerge, cambia il senso dell’intera storia: Pamela Voorhees non uccide per follia ma per conservazione. Vuole impedire al mondo di andare avanti come se nulla fosse accaduto. Il lago non è maledetto: è memoria.

Jason compare solo alla fine, in un’apparizione improvvisa e quasi irreale. Non è ancora il protagonista della saga ma la sua conseguenza: il trauma che riemerge quando si prova a seppellirlo.

Tutto ciò che verrà dopo — maschera, machete, immortalità — nasce da quel momento. Non dalla violenza, ma dall’impossibilità di chiudere una ferita