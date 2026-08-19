Insidious: Fuori dall'Altrove, recensione dell'horror di Jacob Chase

Regia di Jacob Chase. Con Amelia Eve, Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell e Lin Shaye. Horror, USA/Australia 2026, 106 minuti, VM14. Sesto capitolo della saga creata da Leigh Whannell e James Wan, sequel di Insidious: La porta rossa. Al cinema in Italia dal 19 agosto. Una giovane madre scopre di poter attraversare l'Altrove e, cosa ben peggiore, di poterne riportare indietro gli ospiti.

«Chi combatte contro i mostri deve badare a non diventare, così facendo, un mostro. E se guardi a lungo in un abisso, anche l'abisso guarda dentro di te.» Lo scriveva Friedrich Nietzsche, e non aveva mai messo piede nell'Altrove, quel purgatorio d'anime in pena che da sedici anni e cinque film è il cuore nero della saga di Insidious. Eppure la sua frase la conoscono bene i Lambert, i Rainier e tutti coloro che laggiù si sono spinti in punta di spirito. Perché la regola era una sola, incisa da Leigh Whannell e James Wan come un comandamento: di là ci si va con l'anima, mai col corpo. Si trattiene il fiato come sott'acqua, e si torna a riva prima che il filo si spezzi. Poi arriva Jacob Chase e pone la domanda che nessuno aveva osato in tre lustri: e se qualcuno, guardando a lungo nell'abisso, imparasse a farlo guardare indietro? Se non solo ci andasse, ma da lì riportasse a casa qualcosa?