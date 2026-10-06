Unabomber, trama e cast del thriller in streaming su Netflix

Introduzione
La storia di Ted Kaczynsky, il terrorista statunitense che fu autore, tra i tardi anni Settanta e i primi anni Novanta di numerosi attentati dinamitardi che uccisero tre persone ferendone oltre venti, è ancora una volta il soggetto di un'opera di finzione sullo schermo, il film Unabomber, disponibile in streaming su Netflix e visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick. Diretto da Janus Metz e interpretato da un cast stellare nel quale spiccano Russell Crowe e Shailene Woodley, ha per protagonista il canadese Jacob Trenblay nei panni del criminale quando era ancora uno studente universitario.
Quello che devi sapere
Unabomber, dove vederlo
Il film del 2026 Unambomber è presente nel catalogo Netflix da settembre ed è uno dei nuovi titoli disponibili in streaming adesso (VEDI I FILM IN STREAMING DEL MESE DI OTTOBRE).
La pellicola, un thriller drammatico ricco di sfumature tipiche del poliziesco, è ispirato alla storia vera della cattura di Ted Kaczynski, il matematico che diventò un terrorista a lungo ricercato dall'FBI dopo aver compiuto diversi crimini come Unabomber.
Il film è diretto dal danese Janus Metz, già regista del biopic sportivo Borg McEnroe e del giallo Il ponte delle spie.
La trama del film
Tra il 1978 e il 1995 diversi enti, compagnie e figure legate a industrie strategiche e tecnologiche hanno ricevuto pacchi che si sono rivelati ordigni esplosivi in grado di ferire gravemente, se non di colpire a morte, i destinatari. I pacchi esplosivi erano stati fabbricati da Ted Kaczynsky, cittadino statunitense che era stato un ragazzo molto dotato al punto da conseguire con anticipo rispetto ai suoi coetanei la laurea alla prestigiosa Harvard University.
Il nuovo lungometraggio su Kaczynski si concentra su Ted, il ragazzo, lo studente, poi l'uomo, e su Unabomber, l'estremista che causò la morte di tre persone ferendone gravemente ventitré, un doppio racconto che corre in parallelo verso la cattura del terrorista e che prova a descrivere al pubblico possibili le cause che hanno spinto un giovane studente di matematica a scrivere un manifesto contro contro la società industriale e tecnologica progettandone l'estinzione.
Il film si concentra sull'incontro tra un giovanissimo Kaczynsky e il professore di Harvard Henry Murray che condusse esperimenti controversi con alcuni studenti.
Il film non attribuisce le cause dell'accaduto a quell'incontro ma fu quest'ultimo, insieme all'isolamento e la solitudine del protagonista a contribuire alla crescita della rabbia che lo spinse a compiere atti criminali nell'età adulta.
Parallelamente, la caccia all'uomo dell'FBI, un complesso di operazioni lunghe, meticolose e dispendiose, sposta la storia in avanti di molti anni e vede protagonista l'agente Joanne Miller, una donna ostinata e ferma nel seguire il suo istinto.
Il cast del film
Il terrorista noto come Unabomber era stato un ragazzo molto dotato ma comune, per questo la scelta del canadese Jacob Tremblay, classe 2006, si è rivelata vincente per interpretare il protagonista da giovane. Tremblay recita da quando era un bambino e compare in film come Doctor Sleep e The Life of Chuck.
Henry Murray è Russell Crowe, la sua assistente ad Harvard è Annabelle Wallis. Nella parte della storia ambientata negli anni Novanta Shailene Woodley è l'agente Joanne Miller.
I precedenti sullo schermo: serie tv e documentari
Il caso Unabomber ha tenuto col fiato sospeso gli Stati Uniti per circa diciotto anni, ad oggi resta una delle vicende criminali più note e studiate a molti livelli.
L'industria cinematografica ha trattato il soggetto in diversi modi negli anni e la serie televisiva Manhunt: Unambomber del 2017 resta uno dei titoli più convincenti ed apprezzati sia dalla critica che dal pubblico.
In 8 episodi, la serie tv distribuita da Netflix vedeva contrapposti il criminale interpretato da Paul Bettany e il profiler interpretato da Sam Worthington.
Nel 2021 la storia è finita al cinema diretta da Tony Stone. Protagonista del film Ted K è l'attore Sharlto Copley.
Nel 1996, a pochissima distanza dalla reale cattura del terrorista, fu realizzato un film per la tv, Unabomber: The True Story con protagonista Robert Hays.
Tra i documentari si segnala quello del 2020 Unabomber - In His Own Words, che include anche interviste ai familiari del terrorista, disponibile in streaming su Netflix.