Unabomber, trama e cast del thriller in streaming su Netflix

Tra il 1978 e il 1995 diversi enti, compagnie e figure legate a industrie strategiche e tecnologiche hanno ricevuto pacchi che si sono rivelati ordigni esplosivi in grado di ferire gravemente, se non di colpire a morte, i destinatari. I pacchi esplosivi erano stati fabbricati da Ted Kaczynsky, cittadino statunitense che era stato un ragazzo molto dotato al punto da conseguire con anticipo rispetto ai suoi coetanei la laurea alla prestigiosa Harvard University.

Il nuovo lungometraggio su Kaczynski si concentra su Ted, il ragazzo, lo studente, poi l'uomo, e su Unabomber, l'estremista che causò la morte di tre persone ferendone gravemente ventitré, un doppio racconto che corre in parallelo verso la cattura del terrorista e che prova a descrivere al pubblico possibili le cause che hanno spinto un giovane studente di matematica a scrivere un manifesto contro contro la società industriale e tecnologica progettandone l'estinzione.

Il film si concentra sull'incontro tra un giovanissimo Kaczynsky e il professore di Harvard Henry Murray che condusse esperimenti controversi con alcuni studenti.

Il film non attribuisce le cause dell'accaduto a quell'incontro ma fu quest'ultimo, insieme all'isolamento e la solitudine del protagonista a contribuire alla crescita della rabbia che lo spinse a compiere atti criminali nell'età adulta.

Parallelamente, la caccia all'uomo dell'FBI, un complesso di operazioni lunghe, meticolose e dispendiose, sposta la storia in avanti di molti anni e vede protagonista l'agente Joanne Miller, una donna ostinata e ferma nel seguire il suo istinto.

Unabomber (2026) - Netflix via Webphoto