Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Palermo

Sabato 22 agosto i Negramaro, guidati dalla voce di Giuliano Sangiorgi, proseguiranno la tournée con lo spettacolo in scena a Catania. In seguito, il gruppo sarà a Montesilvano, Caserta, Trento, Milano e infine Verona
Venerdì 21 agosto i Negramaro (FOTO) saranno in concerto a Palermo per lo spettacolo inserito nel cartellone del Dream Pop Fest. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
negramaro, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento live con la musica dei Negramaro. Dopo il concerto a Roccella Jonica, il 21 agosto la formazione salirà sul palco del Velodromo Paolo Borsellino. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo, guidato dalla voce di Giuliano Sangiorgi, non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Parlami d’amore a Mentre tutto scorre passando per Ricominciamo tutto, quest’ultimo presentato in gara alla 74esima edizione del Festiva di Sanremo. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti allo stadio San Siro di Milano nel giugno del 2024:
- Luna piena
- Sei tu la mia città
- Il posto dei santi
- Ricominciamo tutto
- Contatto
- Fino all’imbrunire
- La prima volta
- Per uno come me
- Ti è mai successo?
- Nuvole e Lenzuola
- Senza fiato
- Ti vorrei sollevare
- Basta così
- Diamanti
- Fino al Giorno Nuovo
- Estate
- Cade la pioggia
- Solo 3 min
- Amore che torni
- L’immenso
- Via le mani dagli occhi
- Meraviglioso
- Mentre tutto scorre
- Parlami d’amore
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Sabato 22 agosto i Negramaro proseguiranno la tournée estiva con lo spettacolo in programma a Catania. In seguito, il gruppo sarà a Montesilvano, Caserta, Trento e Milano. Ultima data in programma il 20 settembre all'Arena di Verona. Questo il calendario con tutti i dettagli degli appuntamenti live:
- 22 agosto: Catania - Sotto il Vulcano Fest
- 29 agosto: Montesilvano - Marea Festival
- 4 settembre: Caserta - Reggia di Caserta
- 6 settembre: Trento - Trento Live Fest
- 8 settembre: Milano - Parco della Musica di Milano
- 20 settembre: Verona - Arena di Verona
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La band salentina festeggia quest'anno venti anni di carriera salendo per la prima volta sul palco dell'Ariston nella categoria big. Quella del 2024 arriva 19 anni dopo l'esperienza tra i giovani, con il brano 'Mentre tutto scorre'. Nel 2021 aprirono la terza serata del Festival suonando 'Meraviglioso' e '4/3/1943' di Lucio Dalla.