Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Palermo

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Sabato 22 agosto i Negramaro, guidati dalla voce di Giuliano Sangiorgi, proseguiranno la tournée con lo spettacolo in scena a Catania. In seguito, il gruppo sarà a Montesilvano, Caserta, Trento, Milano e infine Verona

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Venerdì 21 agosto i Negramaro (FOTO) saranno in concerto a Palermo per lo spettacolo inserito nel cartellone del Dream Pop Fest. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

negramaro, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento live con la musica dei Negramaro. Dopo il concerto a Roccella Jonica, il 21 agosto la formazione salirà sul palco del Velodromo Paolo Borsellino. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo, guidato dalla voce di Giuliano Sangiorgi, non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Parlami d’amore a Mentre tutto scorre passando per Ricominciamo tutto, quest’ultimo presentato in gara alla 74esima edizione del Festiva di Sanremo. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti allo stadio San Siro di Milano nel giugno del 2024:

  • Luna piena
  • Sei tu la mia città
  • Il posto dei santi
  • Ricominciamo tutto
  • Contatto
  • Fino all’imbrunire
  • La prima volta
  • Per uno come me
  • Ti è mai successo?
  • Nuvole e Lenzuola
  • Senza fiato
  • Ti vorrei sollevare
  • Basta così
  • Diamanti
  • Fino al Giorno Nuovo
  • Estate
  • Cade la pioggia
  • Solo 3 min
  • Amore che torni
  • L’immenso
  • Via le mani dagli occhi
  • Meraviglioso
  • Mentre tutto scorre
  • Parlami d’amore

Approfondimento

Giuliano Sangiorgi in aeroporto, i fan cantano Meraviglioso

Sabato 22 agosto i Negramaro proseguiranno la tournée estiva con lo spettacolo in programma a Catania. In seguito, il gruppo sarà a Montesilvano, Caserta, Trento Milano. Ultima data in programma il 20 settembre all'Arena di Verona. Questo il calendario con tutti i dettagli degli appuntamenti live:

  • 22 agosto: Catania - Sotto il Vulcano Fest
  • 29 agosto: Montesilvano - Marea Festival
  • 4 settembre: Caserta - Reggia di Caserta
  • 6 settembre: Trento - Trento Live Fest
  • 8 settembre: Milano - Parco della Musica di Milano
  • 20 settembre: Verona - Arena di Verona

Approfondimento

Negramaro, stop dopo il tour: “Abbiamo bisogno di respirare”
FOTOGALLERY

©Kika Press

1/17
Musica

Sanremo 2024, i Negramaro sul palco cantano Ricominciamo tutto

La band salentina festeggia quest'anno venti anni di carriera salendo per la prima volta sul palco dell'Ariston nella categoria big. Quella del 2024 arriva 19 anni dopo l'esperienza tra i giovani, con il brano 'Mentre tutto scorre'. Nel 2021 aprirono la terza serata del Festival suonando 'Meraviglioso' e '4/3/1943' di Lucio Dalla.

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

È morto John Irvin, regista di Codice Magnum e Hamburger Hill

Cinema

La scomparsa del cineasta è avvenuta lo scorso 11 agosto ma è stata da poco confermata dalla...

The Terminal List 2, le prime immagini della serie tv con Chris Pratt

Serie TV

L'attore interpreta il comandante dei Navy SEAL James Reece, che combatte le forze sconosciute...

Addio a Fulvio Lucisano, a Roma i funerali dello storico produttore

Cinema

Si sono svolti questa mattina i funerali del grande produttore cinematografico Fulvio...

15 foto

Way Out West, i Nu Genea conquistano la Svezia con lo show a Göteborg

Musica

L’edizione 2026 del Way Out West ha registrato il tutto esaurito. Protagonisti numerosi artisti,...

Fast & Furious 11, Vin Diesel annuncia il primo ciak a dicembre

Cinema

L’attore ha condiviso l’aggiornamento durante la serata di lunedì 17 agosto 2026, in occasione...

Spettacolo: Per te