Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Palermo

Sabato 22 agosto i Negramaro, guidati dalla voce di Giuliano Sangiorgi, proseguiranno la tournée con lo spettacolo in scena a Catania. In seguito, il gruppo sarà a Montesilvano, Caserta, Trento, Milano e infine Verona

Venerdì 21 agosto i Negramaro ( FOTO ) saranno in concerto a Palermo per lo spettacolo inserito nel cartellone del Dream Pop Fest. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

negramaro, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento live con la musica dei Negramaro. Dopo il concerto a Roccella Jonica, il 21 agosto la formazione salirà sul palco del Velodromo Paolo Borsellino. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo, guidato dalla voce di Giuliano Sangiorgi, non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Parlami d’amore a Mentre tutto scorre passando per Ricominciamo tutto, quest’ultimo presentato in gara alla 74esima edizione del Festiva di Sanremo. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti allo stadio San Siro di Milano nel giugno del 2024:

Luna piena

Sei tu la mia città

Il posto dei santi

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Ti è mai successo?

Nuvole e Lenzuola

Senza fiato

Ti vorrei sollevare

Basta così

Diamanti

Fino al Giorno Nuovo

Estate

Cade la pioggia

Solo 3 min

Amore che torni

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore