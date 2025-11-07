Negramaro, stop dopo il tour: “Abbiamo bisogno di respirare”

Dopo 25 anni di musica e palchi, il gruppo salentino annunciano una lunga pausa. Il tour estivo 2026 sarà l’ultimo prima di uno stop non ancora definito. Sangiorgi: “Vogliamo ritrovare il tempo per pensare e creare”

Dopo un quarto di secolo di carriera senza interruzioni, nemmeno durante la pandemia, i Negramaro hanno deciso di prendersi una pausa. Lo ha annunciato Giuliano Sangiorgi in un’intervista a Repubblica, spiegando che il gruppo saluterà il pubblico con un tour estivo nel 2026, prima di fermarsi per un periodo di riflessione e riposo. “Non ci fermiamo dal 2017, nemmeno il Covid ci ha bloccati. Ora è il tempo giusto per uno stop”, ha detto il frontman. La durata della pausa non è ancora stata stabilita: “Quanto durerà non lo sappiamo, abbiamo bisogno di un grande respiro. Staremo insieme per parlare, ragionare. Dopo 25 anni sarà un meritato riposo per tornare meglio di prima”.

Il tour dell’estate 2026: un saluto al pubblico Il tour d’addio temporaneo si intitola Una storia ancora semplice tour 2026 e partirà il 20 giugno da Rock in Roma, per concludersi l’8 settembre a Milano. Sarà uno spettacolo costruito attorno ai grandi successi della band, a testimonianza di una produzione discografica ampia e riconoscibile. “Non abbiamo la fretta di scrivere e pubblicare il giorno dopo, come ormai succede spesso”, ha sottolineato Sangiorgi, rivendicando un approccio più lento e umano alla musica. “L’esperienza che vogliamo fare, in fondo, è piccola: stare con gli amici”. Approfondimento Giuliano Sangiorgi canta sul tram a Milano. VIDEO