Giuliano Sangiorgi canta sul tram a Milano. VIDEO

Il post su Instagram

"Su questo tram a Milano, il numero 16, è nato questo brano e non potevamo non tornare dove tutto è iniziato", è spiegato sull'Instagram dei Negramaro e di Sangiorgi, in un video che potete vedere embeddato qui sotto. Divertiti i passeggeri che si sono messi a cantare mentre tanti di loro filmavano la performance. Giuliano in tram ha anche regalato altri brani dell'album come Solo 3 minuti.