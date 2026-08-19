Due uomini in fuga per una missione impossibile. Il thriller d'azione con Alfie Allen, Shazad Latif e Samira Wiley, creato da Gregory Burke e ispirato al libro The Atomic Bazaar, è in arrivo dal 20 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Una missione ad altissimo rischio, una fuga senza tregua e un'improbabile alleanza sono al centro di ATOMIC , il nuovo thriller d'azione in arrivo dal 20 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . Con protagonisti Alfie Allen , Shazad Latif e Samira Wiley , la serie debutterà con due episodi a settimana , fino al finale di stagione. ATOMIC è prodotta da Pulse Films , società di VICE Studios , in collaborazione con Sky Studios .

Tra azione, suspense e colpi di scena, il legame tra due improbabili alleati

Creata da Gregory Burke e ispirata al libro The Atomic Bazaar del compianto giornalista di Vanity Fair William Langewiesche, ATOMIC intreccia azione, suspense e colpi di scena in una storia che esplora il tema della redenzione, raccontando il legame tra due improbabili alleati costretti a fidarsi l'uno dell'altro per sopravvivere.

Quando il percorso di Max (Alfie Allen), un contrabbandiere, incrocia quello di JJ (Shazad Latif), un enigmatico straniero in fuga, nasce un'improbabile amicizia. I due vengono trascinati in una missione caotica e ad altissimo rischio alla quale non si sono mai arruolati: trafficare uranio altamente arricchito attraverso il Nord Africa e il Medio Oriente, mentre la CIA, l'MI6 e una rete globale di forze avversarie si stringono rapidamente attorno a loro. A guidare l’azione per la CIA c’è Cassie Elliott (Samira Wiley), una scienziata di grande talento e agente NOC (Non-Official Cover, sotto copertura non ufficiale). Convinta che Max e JJ siano alleati di estremisti violenti, la sua incessante caccia li conduce tutti verso una rotta di collisione che rivela come nulla sia davvero ciò che sembra e come ognuno nasconda secondi fini. I due si ritrovano coinvolti in uno sfrenato viaggio on the road, affrontando agenti segreti, un cartello finanziato a livello internazionale e, infine, il proprio passato. Quello che inizia come un disperato tentativo di sopravvivenza si trasforma lentamente in qualcosa di più: una collaborazione riluttante, un’opportunità di redenzione e…una corsa infernale.





