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Atomic, il thriller d'azione creato da Gregory Burke in esclusiva su Sky e NOW

Serie TV

Due uomini in fuga per una missione impossibile. Il thriller d'azione con Alfie Allen, Shazad Latif e Samira Wiley, creato da Gregory Burke e ispirato al libro The Atomic Bazaar, è in arrivo dal 20 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

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Una missione ad altissimo rischio, una fuga senza tregua e un'improbabile alleanza sono al centro di ATOMIC, il nuovo thriller d'azione in arrivo dal 20 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Con protagonisti Alfie Allen, Shazad Latif e Samira Wiley, la serie debutterà con due episodi a settimana, fino al finale di stagione. ATOMIC è prodotta da Pulse Films, società di VICE Studios, in collaborazione con Sky Studios.

Tra azione, suspense e colpi di scena, il legame tra due improbabili alleati 

Creata da Gregory Burke e ispirata al libro The Atomic Bazaar del compianto giornalista di Vanity Fair William Langewiesche, ATOMIC intreccia azione, suspense e colpi di scena in una storia che esplora il tema della redenzione, raccontando il legame tra due improbabili alleati costretti a fidarsi l'uno dell'altro per sopravvivere.

 

Quando il percorso di Max (Alfie Allen), un contrabbandiere, incrocia quello di JJ (Shazad Latif), un enigmatico straniero in fuga, nasce un'improbabile amicizia. I due vengono trascinati in una missione caotica e ad altissimo rischio alla quale non si sono mai arruolati: trafficare uranio altamente arricchito attraverso il Nord Africa e il Medio Oriente, mentre la CIA, l'MI6 e una rete globale di forze avversarie si stringono rapidamente attorno a loro. A guidare l’azione per la CIA c’è Cassie Elliott (Samira Wiley), una scienziata di grande talento e agente NOC (Non-Official Cover, sotto copertura non ufficiale). Convinta che Max e JJ siano alleati di estremisti violenti, la sua incessante caccia li conduce tutti verso una rotta di collisione che rivela come nulla sia davvero ciò che sembra e come ognuno nasconda secondi fini. I due si ritrovano coinvolti in uno sfrenato viaggio on the road, affrontando agenti segreti, un cartello finanziato a livello internazionale e, infine, il proprio passato. Quello che inizia come un disperato tentativo di sopravvivenza si trasforma   lentamente in qualcosa di più: una collaborazione riluttante, un’opportunità di redenzione e…una corsa infernale.



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