Amazon MGM Studios sta sviluppando una serie romantica tratta dall’omonimo romanzo di prossima pubblicazione della scrittrice. La storia sarà ambientata in un collegio svizzero frequentato dai figli di monarchi e leader politici e seguirà la relazione proibita tra una studentessa povera ammessa con una borsa di studio e una ricca ereditiera che nasconde pericolosi segreti. Il progetto, primo approdo di Todd alla televisione come autrice coinvolta nell’adattamento di una propria opera, è nelle prime fasi di sviluppo

Al centro della vicenda ci sarà un ambiente scolastico molto particolare: un collegio d’élite in Svizzera nel quale vengono mandati i figli di famiglie reali e di leader mondiali. È qui che si incontrano due ragazze divise dalle loro condizioni sociali. Una arriva grazie a una borsa di studio e appartiene a un contesto povero; l’altra è un’ereditiera cresciuta nel lusso, ma porta con sé segreti che potrebbero rivelarsi pericolosi. Tra le due nasce un sentimento che non dovrebbe essere vissuto e che rischia di avere conseguenze per entrambe.

Il nuovo progetto televisivo di Anna Todd nasce ancora una volta da una storia romantica, ma cambia scenario rispetto alla saga che l’ha resa celebre. Amazon MGM Studios sta infatti lavorando a House of Crowns, adattamento del romanzo omonimo dell’autrice, che non è ancora stato pubblicato. Lo sviluppo è affidato alla divisione britannica della società e si trova al momento nelle fasi iniziali.

L’ambiente in cui si incontrano è quello di un collegio svizzero destinato ai figli di monarchi e leader mondiali. La differenza tra le loro vite diventa così parte integrante della vicenda e fa da sfondo alla relazione proibita che si sviluppa tra loro.

Secondo quanto riferito dai media britannici, l’operazione sarebbe stata acquisita preventivamente da Nicole Clemens, VP & Head of International Originals di Prime Video e Amazon MGM Studios, e da Gemma Brandler, Scripted Commissioning di Amazon Studios. Amazon MGM Studios ha invece scelto di non commentare il progetto.

A occuparsi della trasformazione del romanzo in una serie televisiva sarà Elinor Cook. La sceneggiatrice sta lavorando anche a Boys of Tommen, adattamento Amazon della serie di libri bestseller di Chloe Walsh.

Todd entra per la prima volta nella serialità televisiva

Per Anna Todd, House of Crowns rappresenta un passaggio particolarmente significativo. L’autrice sarà infatti produttrice esecutiva della serie, entrando per la prima volta nel mondo della televisione con l’adattamento di una propria opera.

Il percorso verso la produzione era iniziato già nel 2017, quando Todd aveva fondato Frayed Pages Media, società dedicata allo sviluppo di proprietà intellettuali per cinema, televisione ed editoria. Nel 2022 era arrivato anche il lancio dell’imprint Frayed Pages x Wattpad Books.

A produrre la nuova serie saranno Jennifer Gibgot e Andrew Panay di Ethea Entertainment, già coinvolti nel franchise After e in The Last Sunrise. Nel gruppo dei produttori figurano inoltre Lena Roklin di Luber Roklin, associata a The Last Sunrise e Clashing Through the Snow, e Will Gould di Moonage Pictures.

Il percorso partito con After

Prima di arrivare alla televisione, Anna Todd ha costruito la propria carriera soprattutto attraverso After. La saga romantica ha venduto oltre 12 milioni di copie nel mondo, con pubblicazioni in 35 lingue, e Todd ha partecipato alla realizzazione dei cinque film tratti dai suoi libri sia come scrittrice sia come produttrice.

I cinque adattamenti cinematografici hanno totalizzato 170 milioni di dollari di incasso mondiale e sono successivamente arrivati ai vertici delle classifiche di Netflix. Il passaggio dalla narrativa alla produzione audiovisiva ha quindi accompagnato l’evoluzione professionale dell’autrice, ormai coinvolta direttamente nella trasformazione delle proprie opere per lo schermo.

Tra i lavori più recenti figura anche Regretting You, adattamento del romanzo di Colleen Hoover, oltre a The Last Sunrise, prodotto per Prime Video e tratto da un’altra opera di Todd.