Unghie estate 2026, idee di tendenza eleganti per feste e matrimoni

Unghie estate 2026, 12 idee di tendenza per manicure eleganti per feste e matrimoni. FOTO
Scegliere l'eleganza non significa necessariamente rinunciare alle tendenze ma saperle leggere e adattarle alle diverse occasioni. Per le nozze, le feste e i party d'estate molti scelgono tonalità chiare e nail art minimal. Le tendenze suggeriscono di puntare su vernici perlate, riflessi lunari e decorazioni ispirate alle creature del mare. Qui, una carrellata di proposte chic e sofisticate per farsi notare quanto basta
A cura di Vittoria Romagnuolo