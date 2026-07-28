Unghie estate 2026, idee di tendenza eleganti per feste e matrimoni

1/12 Immagine tratta dal profilo Instagram di nailspot

CLASSIC GLAZED - Le unghie "glassate" sono ormai un nuovo classico della nail art. Richieste sia d'inverno che durante la bella stagione, sono una soluzione sofisticata e minimalista per chi è alla ricerca di una manicure elegante ma che non passi inosservata, perfetta anche per matrimoni e feste d'estate. Lucente e semplice, è ancora di gran tendenza.

Unghie estate 2026, 15 tendenze da provare a giugno per sentirsi in vacanza. FOTO