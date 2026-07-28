Unghie estate 2026, idee di tendenza eleganti per feste e matrimoni

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Unghie estate 2026, 12 idee di tendenza per manicure eleganti per feste e matrimoni. FOTO

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Scegliere l'eleganza non significa necessariamente rinunciare alle tendenze ma saperle leggere e adattarle alle diverse occasioni. Per le nozze, le feste e i party d'estate molti scelgono tonalità chiare e nail art minimal. Le tendenze suggeriscono di puntare su vernici perlate, riflessi lunari e decorazioni ispirate alle creature del mare. Qui, una carrellata di proposte chic e sofisticate per farsi notare quanto basta

A cura di Vittoria Romagnuolo

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