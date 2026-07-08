Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, le prevendite per i titolari di carta Mastercard hanno sfiorato 100.000 utenti in coda. Vasco Rossi ha scritto su Instagram: “Con il Giubileo di Vasco: un mese intero di festa a Roma… e la più grande residency mai, mai, mai vista in Italia. Perché, in fondo… il rock non si ferma mai”

Il prossimo anno Vasco Rossi festeggerà cinquant’anni di carriera con la più grande residency mai realizzata in Italia: dieci appuntamenti live allo stadio Olimpico di Roma . Il rocker ha scritto sul suo profilo Instagram: “Io sono uno di quelli che se non trova le porte aperte… le sfonda. E quando una strada non c’è, se la inventa”.

Dopo la fine della recente tournée negli stadi, il rocker ha scritto sul suo profilo Instagram: “È stato bellissimo quest’anno!! È stata veramente una festa fantastica. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo straordinario evento e abbraccio tutti quelli che sono venuti ai concerti! È il mio popolo rock del quale sono orgoglioso e fiero. Vi abbraccio tutti uno ad uno e naturalmente vi do appuntamento al prossimo anno. Nel senso di chi vivrà vedrà. Io spero di arrivarci vivo, sano e lucido e in quel caso sarà un bel Giubileo!!”. Successivamente, Vasco Rossi ha ufficialmente alzato il sipario sulla residency del 2027 dando il via alla prevendita riservata agli iscritti al Blasco Fan Club.

Oggi, mercoledì 8 luglio, i titolari di carta Mastercard hanno potuto accedere all'acquisto dei biglietti. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, le prevendite hanno sfiorato 100.000 utenti in coda. Il rocker ha commentato gli appuntamenti del prossimo anno: “Io sono uno di quelli che se non trova le porte aperte… le sfonda. E quando una strada non c’è, se la inventa. Io sono un apripista !".

Il cantautore (FOTO) ha aggiunto: "Il bello del rock è proprio questo: qualcuno apre la strada… e gli altri seguono. Io sono orgoglioso della mia storia… e, più di tutto, del mio meraviglioso popolo rock. E siccome mi annoio facilmente… anche il prossimo anno ho intenzione di aprire un’altra strada. Con il Giubileo di Vasco: un mese intero di festa a Roma… e la più grande residency mai, mai, mai vista in Italia. Perché, in fondo… il rock non si ferma mai”. I concerti si svolgeranno il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. La vendita generale dei biglietti comincerà venerdì 10 luglio alle ore 12.00.