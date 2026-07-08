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Vasco Rossi, prevendita per i biglietti del 2027: 100.000 utenti in fila

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, le prevendite per i titolari di carta Mastercard hanno sfiorato 100.000 utenti in coda. Vasco Rossi ha scritto su Instagram: “Con il Giubileo di Vasco: un mese intero di festa a Roma… e la più grande residency mai, mai, mai vista in Italia. Perché, in fondo… il rock non si ferma mai”

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Il prossimo anno Vasco Rossi festeggerà cinquant’anni di carriera con la più grande residency mai realizzata in Italia: dieci appuntamenti live allo stadio Olimpico di Roma. Il rocker ha scritto sul suo profilo Instagram: “Io sono uno di quelli che se non trova le porte aperte… le sfonda. E quando una strada non c’è, se la inventa”.

vasco rossi, successo per le prevendite

Dopo la fine della recente tournée negli stadi, il rocker ha scritto sul suo profilo Instagram: “È stato bellissimo quest’anno!! È stata veramente una festa fantastica. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo straordinario evento e abbraccio tutti quelli che sono venuti ai concerti! È il mio popolo rock del quale sono orgoglioso e fiero. Vi abbraccio tutti uno ad uno e naturalmente vi do appuntamento al prossimo anno. Nel senso di chi vivrà vedrà. Io spero di arrivarci vivo, sano e lucido e in quel caso sarà un bel Giubileo!!”. Successivamente, Vasco Rossi ha ufficialmente alzato il sipario sulla residency del 2027 dando il via alla prevendita riservata agli iscritti al Blasco Fan Club.

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Oggi, mercoledì 8 luglio, i titolari di carta Mastercard hanno potuto accedere all'acquisto dei biglietti. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, le prevendite hanno sfiorato 100.000 utenti in coda. Il rocker ha commentato gli appuntamenti del prossimo anno: “Io sono uno di quelli che se non trova le porte aperte… le sfonda. E quando una strada non c’è, se la inventa. Io sono un apripista !".

 

Il cantautore (FOTO) ha aggiunto: "Il bello del rock è proprio questo: qualcuno apre la strada… e gli altri seguono. Io sono orgoglioso della mia storia… e, più di tutto, del mio meraviglioso popolo rock. E siccome mi annoio facilmente… anche il prossimo anno ho intenzione di aprire un’altra strada. Con il Giubileo di Vasco: un mese intero di festa a Roma… e la più grande residency mai, mai, mai vista in Italia. Perché, in fondo… il rock non si ferma mai”. I concerti si svolgeranno il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. La vendita generale dei biglietti comincerà venerdì 10 luglio alle ore 12.00.

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