La 70ª edizione della kermesse inglese si terrà dal 7 al 18 ottobre 2026 e avrà una competizione composta da 10 film provenienti da altrettanti Paesi. Tra i protagonisti, spiccano la diva italiana e l'attrice britannica, principalmente nota per il ruolo di Aimee Gibbs nella serie Sex Education, grazie a cui si è aggiudicata un British Academy Television Award, e di Chelsea nella terza stagione della serie antologica The White Lotus. Non mancano registi affermati e nuove voci del cinema internazionale Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il BFI London Film Festival ha definito la competizione ufficiale della sua 70ª edizione, in programma a Londra dal 7 al 18 ottobre 2026. Dieci i film scelti, con una provenienza geografica che attraversa altrettanti Paesi e una selezione costruita mettendo insieme autori già passati dal festival e cineasti alla prima partecipazione. Tra gli interpreti più attesi ci sono Monica Bellucci e Aimee Lou Wood, protagoniste rispettivamente di Ketticè e The Idiot(s). L'Italia sarà rappresentata da Ketticè di Giovanni Tortorici, prodotto da Luca Guadagnino e ambientato nella Palermo dei primi anni Duemila, con Bellucci nel ruolo della madre del protagonista.

I film in gara Il concorso riunisce opere legate a Regno Unito, Irlanda, Brasile, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Giappone e Polonia. L'Italia sarà rappresentata da Ketticè di Giovanni Tortorici, prodotto da Luca Guadagnino e con Monica Bellucci nel cast. In The Idiot(s), diretto da Malgorzata Szumowska e Michal Englert, Aimee Lou Wood e Johnny Flynn sono invece Anna e Fyodor Dostoevskij, alle prese con un rapporto nel quale entrano amore, dipendenze e ambizioni letterarie. La lista comprende anche 7 Miles Out di Carol Morley, tratto dal suo romanzo semi-autobiografico sull'adolescenza a Stockport, e Act 3 di Christine Molloy e Joe Lawlor, un saggio cinematografico dedicato all'invecchiamento e all'identità artistica. Con Glaxo, Benjamín Naishtat propone un thriller d'epoca ambientato tra Brasile e Argentina. Imperium di Sergei Loznitsa utilizza invece materiali d'archivio sovietici ritrovati a Roma. Il programma prosegue con Look Back di Hirokazu Kore-eda, incentrato sulla formazione di due giovani artiste manga, e con My Notes on Mars di Lili Horvát, The Difficult Bride di Rubaiyat Hossain e Woman Unknown di May el-Toukhy. Tra i registi figurano anche Mackenzie Davis, Rupert Friend e Johnny Flynn tra gli interpreti della selezione. Approfondimento Cannes, Monica Bellucci sul red carpet di Histoires de la nuit. FOTO