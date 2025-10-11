Beatles, Anna Sawai e Aimee Lou Wood in trattative per due ruoli

Secondo quanto riferito da Variety, le attrici potrebbero interpretare i ruoli di Yoko Ono e Pattie Boyd, mogli di John Lennon e George Harrison

Due nuove attrici potrebbero entrare nel cast di Beatles, il biopic in 4 parti sui Fab Four di Liverpool diretto da Sam Mendes. A dare la notizia in anteprima è Variety, precisando che le trattative sono ben avviate ma non ancora definite, che i contratti non sono firmati e che non c’è ancora alcuna ufficialità. I nomi sono quelli di Anna Sawai e Aimee Lou Wood, rispettivamente star di Shogun e The White Lotus, che dovrebbero, secondo il magazine americano, interpretare i ruoli di Yoko Ono e Pattie Boyd, mogli di John Lennon e George Harrison.

Yoko Ono e Pattie Boyd Ono, artista, cantante e cantautrice, sposò Lennon (interpretato nel film da Harrison Dickinson) nel 1969 e fu sua moglie fino alla tragica scomparsa di lui, ucciso nel 1980. Boyd, modella, conobbe George Harrison (Joseph Quinn nel film di Mendes) a 19 anni, nel 1964, lo sposò nel 1966 e divorziò da lui nel 1977. La stessa Boyd ha pubblicato un post sui social il 10 ottobre per esprimere il suo entusiasmo all’idea di poter essere interpretata da Aimee Lou Wood. Leggi anche The Beatles - A Four Film Cinematic Event, Saoirse Ronan nel cast

Il cast I nomi degli attori che interpreteranno i quattro Beatles nel film in quattro parti di Sam Mendes sono già stati annunciati da tempo: Paul Mescal sarà Paul McCartney, Barry Keoghan Ringo Starr, i già citati Harrison Dickinson e Joseph Quinn avranno il ruolo di John Lennon e George Harrison. Ufficiale anche il coinvolgimento di Saoirse Ronan per vestire i panni di Linda McCartney, prima moglie di Paul, e Mia McKenna-Bruce per quelli di Maureen Starkey, prima moglie di Ringo Starr. Leggi anche Paul Mescal sarà Paul McCartney nel progetto Beatles, lo rivela Scott