Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Beatles, Anna Sawai e Aimee Lou Wood in trattative per due ruoli

Cinema
©Getty

Secondo quanto riferito da Variety, le attrici potrebbero interpretare i ruoli di Yoko Ono e Pattie Boyd, mogli di John Lennon e George Harrison

Due nuove attrici potrebbero entrare nel cast di Beatles, il biopic in 4 parti sui Fab Four di Liverpool diretto da Sam Mendes. A dare la notizia in anteprima è Variety, precisando che le trattative sono ben avviate ma non ancora definite, che i contratti non sono firmati e che non c’è ancora alcuna ufficialità. I nomi sono quelli di Anna Sawai e Aimee Lou Wood, rispettivamente star di Shogun e The White Lotus, che dovrebbero, secondo il magazine americano, interpretare i ruoli di Yoko Ono e Pattie Boyd, mogli di John Lennon e George Harrison.

Yoko Ono e Pattie Boyd

Ono, artista, cantante e cantautrice, sposò Lennon (interpretato nel film da Harrison Dickinson) nel 1969 e fu sua moglie fino alla tragica scomparsa di lui, ucciso nel 1980. Boyd, modella, conobbe George Harrison (Joseph Quinn nel film di Mendes) a 19 anni, nel 1964, lo sposò nel 1966 e divorziò da lui nel 1977. La stessa Boyd ha pubblicato un post sui social il 10 ottobre per esprimere il suo entusiasmo all’idea di poter essere interpretata da Aimee Lou Wood.

Leggi anche

The Beatles - A Four Film Cinematic Event, Saoirse Ronan nel cast

Il cast

I nomi degli attori che interpreteranno i quattro Beatles nel film in quattro parti di Sam Mendes sono già stati annunciati da tempo: Paul Mescal sarà Paul McCartney, Barry Keoghan Ringo Starr, i già citati Harrison Dickinson e Joseph Quinn avranno il ruolo di John Lennon e George Harrison. Ufficiale anche il coinvolgimento di Saoirse Ronan per vestire i panni di Linda McCartney, prima moglie di Paul, e Mia McKenna-Bruce per quelli di Maureen Starkey, prima moglie di Ringo Starr.

Leggi anche

Paul Mescal sarà Paul McCartney nel progetto Beatles, lo rivela Scott

I film

Il progetto di Mendes è strutturato in quattro film, ognuno dei quali racconterà la storia dal punto di vista di uno dei Beatles, per comporre la storia della band fino al suo scioglimento nel 1970. La data di uscita al cinema è fissata per l’aprile del 2028.

FOTOGALLERY

©Getty

1/19
Cinema

The Beatles - A Four film, attori e personaggi veri dei film di Mendes

Confrontiamo gli attori che interpretano i Fab Four nei quattro biopic che il cineasta inglese dedica alla celebre band di Liverpool. Scopriamo chi sono quindi coloro che si caleranno nei panni di Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. E mettiamo fianco a fianco anche le attrici che si caleranno nei panni delle quattro dolci metà dei musicisti, da Anna Sawai alias Yoko Ono a Saoirse Ronan aka Linda McCartney A cura di Camilla Sernagiotto

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Beatles, Anna Sawai e Aimee Lou Wood in trattative per due ruoli

Cinema

Secondo quanto riferito da Variety, le attrici potrebbero interpretare i ruoli di Yoko Ono e...

Megan Fox entra nel cast di Five Nights at Freddy’s 2

Cinema

La star di Hollywood presterà la voce al personaggio di Toy Chica nel secondo capitolo del...

No Doubt, reunion e residency a Las Vegas a maggio 2026

Musica

La band capitanata da Gwen Stefani si esibirà allo Sphere per sei serate: il 6, l'8, il 9, il 13,...

Fragile Festival, da Giulia Mei ad Anna Carol Parma si connette

Fabrizio Basso

Lucca Comics 2025, tornano le Notti Horror con anteprime e ospiti

Cinema

Dal 29 ottobre al 1° novembre. Tra gli eventi più attesi: Luc Besson con Dracula. L’amore...

Spettacolo: Per te