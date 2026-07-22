Temptation Island 2026, le anticipazioni di mercoledì 22 luglio

A pochi giorni dalla quinta puntata, Filippo Bisciglia tornerà alla guida del docu-reality. Temptation Island continuerà a raccontare il percorso delle coppie protagoniste, non sposate e senza figli. Il conduttore ha anticipato: “Non mancheranno nuovi colpi di scena”. Spazio alla coppia formata da Bernadette e Diamante.

Mercoledì 22 luglio il Calalandrusa Beach Resort, in Calabria, riaprirà le porte per la sesta puntata del docu-reality. Filippo Bisciglia accompagnerà il pubblico nel corso del nuovo appuntamento con l’edizione 2026 di Temptation Island. Nella quinta puntata Andrea ha richiesto un falò di confronto anticipato. Attesa per la decisione di Iris: incontrerà il fidanzato o preferirà continuare il suo percorso all’interno del programma? Alla vigilia della partenza del docu-reality, la ragazza aveva raccontato: "In autunno ho scoperto delle chat con diverse ragazze". Andrea aveva risposto: “Penso che ci farà bene partecipare a Temptation Island perché nel nostro rapporto, nell’ultimo periodo, è subentrata molta noia”.

Inoltre, come mostrato in un video pubblicato dal profilo Instagram del programma televisivo che conta più di 820.000 follower, il conduttore ha parlato del nuovo appuntamento: “Seguiremo il viaggio nei sentimenti di una coppia che non abbiamo ancora conosciuto: Bernadette e Diamante. E tra dubbi, scoperte e nuove consapevolezze, non mancheranno nuovi colpi di scena”. Prima dell’inizio del docu-reality, Bernadette aveva dichiarato: “Chiedo sempre a lui di sposarmi e lui mi dice sempre che non è pronto. Non mi dà spiegazioni e non mi fa neanche una promessa futura”. I due ragazzi sono fidanzati da sedici anni e convivono in provincia di Caserta.

Infine, Filippo Bisciglia continuerà a raccontare il viaggio delle altre coppie all’interno di Temptation Island: Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian, Francesca e Danilo. Presenti nel programma anche tredici tentatori e altrettante tentatrici.