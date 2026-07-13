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Temptation Island 2026, le anticipazioni della quarta puntata

Spettacolo

Matteo Rossini

©Kika Press

Stando alle recenti anticipazioni pubblicate dal profilo Instagram del docu-reality, i protagonisti di Temptation Island si ritroveranno a dover affrontare momenti molto delicati. Alessandra e Rosario, fidanzati da quasi tre anni, saranno protagonisti di un falò di confronto anticipato insieme alla tentatrice Giada

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Nuovo appuntamento con l’edizione 2026 di Temptation Island. Lunedì 13 luglio Filippo Bisciglia condurrà la quarta puntata del docu-reality con protagoniste sette coppie non sposate e senza figli. Attesa per il falò di confronto anticipato tra Alessandra, Rosario e Giada.

temptation island, le anticipazioni di lunedì 13 luglio

Questa sera, lunedì 13 luglio, Filippo Bisciglia accompagnerà il pubblico nel corso di un nuovo appuntamento con il celebre programma televisivo. I fidanzati, divisi in due villaggi separati, cercheranno di fare chiarezza sui loro sentimenti. Protagonisti di questa edizione: Giovanni e Sabrina, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Alessandra e Rosario, Bernadette e Diamante.

 

Stando alle recenti anticipazioni pubblicate dal profilo Instagram del docu-reality, i protagonisti di Temptation Island si ritroveranno a dover affrontare momenti molto delicati. Alessandra e Rosario, fidanzati da quasi tre anni, saranno protagonisti di un falò di confronto anticipato insieme alla tentatrice Giada. Al centro anche Cristian e Soraya, quest’ultima avvicinatasi al single Dimitri.

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In queste settimane Temptation Island, registrato presso il Calalandrusa Beach Resort, sta raccontando il percorso di sette coppie non sposate e senza figli. Presenti anche tredici tentatori e altrettante tentatrici. Nel corso della terza puntata, andata in onda mercoledì 8 luglio, Filippo Bisciglia si è aperto sulla sua vita privata durante la chiacchierata con Sara, fresca della rottura con il fidanzato Gabriele. Il conduttore televisivo ha suggerito alla ragazza: “Alcune volte bisogna avere il coraggio di fare delle scelte. Anche io in passato non sono riuscito a farle”.

 

In occasione della partenza dell'edizione 2026 del programma televisivo, Filippo Bisciglia aveva anticipato in un'intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni: “Anch’io ho pianto più del solito per quello che è successo, per come venivano dette le cose e si percepiva l’amore”.

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Temptation Island 2026, quando inizia, le coppie e cosa sapere
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Temptation Island, quali coppie stanno ancora insieme?

Tornato sul piccolo schermo a giugno 2023, il programma è condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. Nel corso delle varie edizioni moltissime sono le coppie che - anche grazie a tentatrici e tentatori - hanno capito di non amarsi più. Altrettante sono però le coppie che hanno resistito e che, oggi, raccontano sui social un amore felice

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