Temptation Island 2026, le anticipazioni della quarta puntata

Stando alle recenti anticipazioni pubblicate dal profilo Instagram del docu-reality, i protagonisti di Temptation Island si ritroveranno a dover affrontare momenti molto delicati. Alessandra e Rosario, fidanzati da quasi tre anni, saranno protagonisti di un falò di confronto anticipato insieme alla tentatrice Giada
Nuovo appuntamento con l’edizione 2026 di Temptation Island. Lunedì 13 luglio Filippo Bisciglia condurrà la quarta puntata del docu-reality con protagoniste sette coppie non sposate e senza figli. Attesa per il falò di confronto anticipato tra Alessandra, Rosario e Giada.
temptation island, le anticipazioni di lunedì 13 luglio
Questa sera, lunedì 13 luglio, Filippo Bisciglia accompagnerà il pubblico nel corso di un nuovo appuntamento con il celebre programma televisivo. I fidanzati, divisi in due villaggi separati, cercheranno di fare chiarezza sui loro sentimenti. Protagonisti di questa edizione: Giovanni e Sabrina, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Alessandra e Rosario, Bernadette e Diamante.
Stando alle recenti anticipazioni pubblicate dal profilo Instagram del docu-reality, i protagonisti di Temptation Island si ritroveranno a dover affrontare momenti molto delicati. Alessandra e Rosario, fidanzati da quasi tre anni, saranno protagonisti di un falò di confronto anticipato insieme alla tentatrice Giada. Al centro anche Cristian e Soraya, quest’ultima avvicinatasi al single Dimitri.
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In queste settimane Temptation Island, registrato presso il Calalandrusa Beach Resort, sta raccontando il percorso di sette coppie non sposate e senza figli. Presenti anche tredici tentatori e altrettante tentatrici. Nel corso della terza puntata, andata in onda mercoledì 8 luglio, Filippo Bisciglia si è aperto sulla sua vita privata durante la chiacchierata con Sara, fresca della rottura con il fidanzato Gabriele. Il conduttore televisivo ha suggerito alla ragazza: “Alcune volte bisogna avere il coraggio di fare delle scelte. Anche io in passato non sono riuscito a farle”.
In occasione della partenza dell'edizione 2026 del programma televisivo, Filippo Bisciglia aveva anticipato in un'intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni: “Anch’io ho pianto più del solito per quello che è successo, per come venivano dette le cose e si percepiva l’amore”.
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Temptation Island, quali coppie stanno ancora insieme?
Tornato sul piccolo schermo a giugno 2023, il programma è condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. Nel corso delle varie edizioni moltissime sono le coppie che - anche grazie a tentatrici e tentatori - hanno capito di non amarsi più. Altrettante sono però le coppie che hanno resistito e che, oggi, raccontano sui social un amore felice