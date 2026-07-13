Temptation Island 2026, le anticipazioni della quarta puntata

Stando alle recenti anticipazioni pubblicate dal profilo Instagram del docu-reality, i protagonisti di Temptation Island si ritroveranno a dover affrontare momenti molto delicati. Alessandra e Rosario, fidanzati da quasi tre anni, saranno protagonisti di un falò di confronto anticipato insieme alla tentatrice Giada

Nuovo appuntamento con l’edizione 2026 di Temptation Island . Lunedì 13 luglio Filippo Bisciglia condurrà la quarta puntata del docu-reality con protagoniste sette coppie non sposate e senza figli. Attesa per il falò di confronto anticipato tra Alessandra, Rosario e Giada.

temptation island, le anticipazioni di lunedì 13 luglio

Questa sera, lunedì 13 luglio, Filippo Bisciglia accompagnerà il pubblico nel corso di un nuovo appuntamento con il celebre programma televisivo. I fidanzati, divisi in due villaggi separati, cercheranno di fare chiarezza sui loro sentimenti. Protagonisti di questa edizione: Giovanni e Sabrina, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Alessandra e Rosario, Bernadette e Diamante.

Stando alle recenti anticipazioni pubblicate dal profilo Instagram del docu-reality, i protagonisti di Temptation Island si ritroveranno a dover affrontare momenti molto delicati. Alessandra e Rosario, fidanzati da quasi tre anni, saranno protagonisti di un falò di confronto anticipato insieme alla tentatrice Giada. Al centro anche Cristian e Soraya, quest’ultima avvicinatasi al single Dimitri.