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Temptation Island 2026, le anticipazioni della terza puntata

Spettacolo

Matteo Rossini

©Kika Press

Stando alle anticipazioni pubblicate dal profilo Instagram del docu-reality, il terzo appuntamento ripartirà dalla fine della seconda puntata: il falò di confronto anticipato voluto da Gabriele. Il ragazzo ha motivato la richiesta al conduttore: “Ho visto cose che per me non stanno né in cielo né in terra”. Attesa per la decisione della fidanzata Sara

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Terzo atteso appuntamento con l’edizione 2026 di Temptation Island. Mercoledì 8 luglio Filippo Bisciglia accompagnerà il pubblico nel corso della nuova puntata del celebre docu-reality. Le sette coppie protagoniste continueranno a mettere alla prova i sentimenti.

temptation island, le anticipazioni di mercoledì 8 luglio

Filippo Bisciglia è tornato alla guida di Temptation Island, il programma televisivo incentrato sui sentimenti. Il conduttore sta raccontando il percorso delle sette coppie non sposate e senza figli: Giovanni e Sabrina, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Alessandra e Rosario, Bernadette e Diamante. Protagonisti anche tredici tentatori e altrettanti tentatrici residenti nel villaggio.

 

Stando alle recenti anticipazioni pubblicate dal profilo Instagram del docu-reality, il terzo appuntamento ripartirà dalla fine della seconda puntata: il falò di confronto anticipato richiesto da Gabriele. Il ragazzo ha motivato la sua decisione al conduttore: “Allora, partiamo dal principio, no? Dal primo giorno in cui sono entrato ho visto video, non ho mai avuto un giorno senza video. Ho visto cose che per me non stanno né in cielo né in terra, sicuramente io sono esagerato nelle reazioni che ho con Sara, chiedo scusa a tutti, veramente a tutti”.

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Temptation Island 2026, chi sono le coppie concorrenti

Gabriele ha proseguito: “Diciamo che per me Sara è l’unica cosa che conta davvero. Quando io vedo la mia donna, la mia Saretta, fare certe cose tutti i giorni con la stessa persona, io ci sto male. Filippo, noi prima di entrare qui ci eravamo promessi solo una cosa: il bagno di notte non si fa con nessuno”. Attesa per la decisione della sua fidanzata: accetterà il falò di confronto o preferirà continuare il percorso all'interno del programma? Inoltre, stando alle anticipazioni diffuse da Style Magazine, Alessandra vedrà nuovi filmati riguardanti il fidanzato Rosario, mentre Giovanni rifletterà sulla sua storia d’amore dopo l’avvicinamento di Sabrina con il tentatore Lory. Infine, spazio anche alla relazione di Cristian e Soraya. Il Calalandrusa Beach Resort sta ospitando la trasmissione televisiva per il secondo anno consecutivo.

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Temptation Island 2026, quando inizia, le coppie e cosa sapere
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Temptation Island, quali coppie stanno ancora insieme?

Tornato sul piccolo schermo a giugno 2023, il programma è condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. Nel corso delle varie edizioni moltissime sono le coppie che - anche grazie a tentatrici e tentatori - hanno capito di non amarsi più. Altrettante sono però le coppie che hanno resistito e che, oggi, raccontano sui social un amore felice

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