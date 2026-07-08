Temptation Island 2026, le anticipazioni della terza puntata

temptation island, le anticipazioni di mercoledì 8 luglio

Filippo Bisciglia è tornato alla guida di Temptation Island, il programma televisivo incentrato sui sentimenti. Il conduttore sta raccontando il percorso delle sette coppie non sposate e senza figli: Giovanni e Sabrina, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Alessandra e Rosario, Bernadette e Diamante. Protagonisti anche tredici tentatori e altrettanti tentatrici residenti nel villaggio.

Stando alle recenti anticipazioni pubblicate dal profilo Instagram del docu-reality, il terzo appuntamento ripartirà dalla fine della seconda puntata: il falò di confronto anticipato richiesto da Gabriele. Il ragazzo ha motivato la sua decisione al conduttore: “Allora, partiamo dal principio, no? Dal primo giorno in cui sono entrato ho visto video, non ho mai avuto un giorno senza video. Ho visto cose che per me non stanno né in cielo né in terra, sicuramente io sono esagerato nelle reazioni che ho con Sara, chiedo scusa a tutti, veramente a tutti”.