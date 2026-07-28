Sei appuntamenti con produzioni originali, tutte gratuite, in uno dei luoghi simbolo della città. Tra letteratura, musica, danza, teatro e arti visive, un'unica opera a cielo aperto sul tema del mare Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dal 28 luglio al 2 agosto a Napoli, al Molo San Vincenzo torna Al Faro Festival, seconda edizione dell'evento che ha debuttato lo scorso anno nell'ambito delle celebrazioni di Napoli Millenaria, curato da Laura Valente per il Comune di Napoli e sostenuto dal sindaco della città Gaetano Manfredi, con la collaborazione di numerose autorità ed istituzioni storiche, tra cui Ellis Island e i Musei del Mare e delle Migrazioni.

Sei giorni di spettacolo che includono uno speciale appuntamento all'alba, con tanti ospiti del panorama culturale nazionale e internazionale, tra letteratura, teatro, danza, arti visive, musica e molto altro.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, previa prenotazione.

Tra inediti e prime assolute, Al Faro Festival vuole essere non una semplice rassegna ma un'unica grande opera corale a cielo aperto.

Sei giorni di spettacoli gratuiti col tema del mare Dopo il successo dello scorso anno e la partecipazione massiccia del pubblico agli eventi di un'edizione di debutto che ha portato a Napoli artisti come Eugenio Bennato, La Niña e Vinicio Capossela, torna il Festival Al Faro, che ha come cornice, ancora una volta, il Molo e l'Arena San Vincenzo, location di una suggestione unica, fortemente radicata alla storia della città e eccezionalmente il Teatro Trianon, per l'unico appuntamento previsto in sala.

Il cartellone, già animato dai temi del sogno, della speranza, delle partenze e dei ritorni, quest'anno è legato ancora di più al Mediterraneo Mare Nostrum, anche in prospettiva del coinvolgimento del capoluogo partenopeo nell'America's Cup 2027.

Una kermesse che guarda lontano e abbraccia le più varie forme d'arte.

Laura Valente, direttrice artistica, è orgogliosa di coniugare la tradizione napoletana con la coreografia, Buenos Aires con l'Africa, San Gennaro e gli sbarchi. "Tutto sul mare", dice, e precisa: "Perché Napoli Millenaria non è un tema, è una scommessa sulla capacità di questa città di contenere tutto e di restituirlo".

Il sindaco Manfredi punta rapporto tra l'arte e la condivisione di esperienze significative all'interno di luoghi iconici della città. "Al Faro Festival rappresenta pienamente l'idea di città che stiamo costruendo: una Napoli aperta, internazionale e profondamente legata alla propria identità". Leggi anche Noisy Naples Fest giorno 2, a Napoli Planet Funk, Subsonica e Kasabian

Il programma giorno per giorno

Martedì 28 luglio

"Il filo del discorso" al Molo San Vincenzo. Installazione di ivan, poeta visivo.

"El mar de Dios". Un viaggio tra Napoli e Buenos Aires, con Maurizio de Giovanni, sulle note di Gloria Campaner, Mario Stefano Pietrodarchi, Marco Zurzolo, Carlo Fimiani e Umberto Lepore. Col soprano Nadezhda Nersterova, i danzatori del Balletto di Roma e l'intervento visivo di Roxy in the Box.



Mercoledì 29 luglio

"In the Brain", coreografia e musica. Spettacolo di danza contemporanea site specific firmato da Hofesh Shechter. In scena Shechter II, la compagnia giovane della Hofesh Shechter Company.



Giovedì 30 luglio

"Sirene". Monologo, musica e danza dedicata all'immaginario del

femminile e del Mediterraneo con Donatella Di Pietrantonio, Les Amazones d'Afrique e Roxy in the Box, artista, Ksenia Shevtsova e Julian MacKay, étoiles.



Venerdì 31 luglio

"Viento" , concerto-recital originale con Canio Loguercio ed Ermete Realacci e con Ilaria Calabrò, Massimo Antonietti, Ermanno Dodaro, Giampaolo Scatozza.

Roberto Saviano con "San Gennaro Superstar", monologo inedito sul Santo popolare di Napoli, con Roxy in the Box, artista.



Sabato 1 agosto

"Moresche Gatte e altre storie", teatro musicale e concerto per il 50° anniversario del debutto di Gatta Cenerentola con Peppe Barra e Fausta Vetere, Patrizio Trampetti e altri interpreti.

Domenica 2 agosto

"Jesce sole", concerto all'alba dedicato ai riti del sole e alla tradizione popolare del Sud. Solisti: Sonia Totaro, Caterina Bianco, Umberto Lepore, Valter Vivarelli e Alessandro De Carolis.