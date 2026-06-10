Temptation Island 2026, Sabrina e Giovanni sono la terza coppia ufficialeSpettacolo
Il profilo Instagram della trasmissione televisiva ha pubblicato i video di presentazione delle prime tre coppie dell’edizione 2026: Sabrina e Giovanni, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo. Alla conduzione Filippo Bisciglia
Filippo Bisciglia condurrà l'edizione 2026 di Temptation Island. Il profilo Instagram della trasmissione televisiva ha svelato due nuovi protagonisti: Sabrina e Giovanni. I ragazzi si sono uniti alle altre due coppie giù annunciate: Gabriele e Sara, Francesca e Danilo.
temptation island 2026, chi sono le prime coppie protagoniste
Cresce la curiosità per la nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. In attesa dell’annuncio della data di inizio, l’account social di Temptation Island ha pubblicato brevi filmati di presentazione dei protagonisti, tra i quali Sabrina e Giovanni. Il ragazzo ha dichiarato: “Sono Giovanni, vengo da Catania, nella vita vendo brioche, in giro per la città, con il mio carrettino ambulante. Sono fidanzato con Sabrina da sei anni e conviviamo. Scrivo io a Temptation Island perché ho tanti dubbi verso Sabrina e ho perso la fiducia nei suoi confronti”. La ragazza ha risposto: “Decido di partecipare a Temptation perché non sono più sicura di essere innamorata di lui. Nell’ultimo anno mi è capitato di avere una distrazione che ha fatto emergere ancora più dubbi nei suoi confronti”.
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Nel programma anche Francesca e Danilo. La ragazza ha raccontato: “Ho venticinque anni e sono fidanzata con Danilo da quattro anni. Ho scritto io a Temptation Island perché non mi fido più di lui”. Il fidanzato ha parlato del motivo della sua partecipazione: “Perché è un paio di anni che mi sento in gabbia, in galera, e non riesco più a sopportare la gelosia asfissiante di Francesca”.
Infine, presenti Sara e Gabriele. Il ragazzo ha spiegato: “Sono Gabriele ho venticinque anni e sto con Sara da sei anno e mezzo, conviviamo da due anni. Scrivo a Temptation Island perché sono innamoratissimo di Sara, ma in questi sei anni e mezzo lei mi ha preso e lasciato quante volte voleva”. La fidanzata ha specificato: “Lui vuole tenermi tutta per sé nella sua bolla di vetro ed è per questo che io arrivo sempre a lasciarlo”. Massimo riserbo sulle altre coppie che prenderanno parte alla nuova edizione del programma televisivo.
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Tornato sul piccolo schermo a giugno 2023, il programma è condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. Nel corso delle varie edizioni moltissime sono le coppie che - anche grazie a tentatrici e tentatori - hanno capito di non amarsi più. Altrettante sono però le coppie che hanno resistito e che, oggi, raccontano sui social un amore felice