Il profilo Instagram della trasmissione televisiva ha pubblicato i video di presentazione delle prime tre coppie dell’edizione 2026: Sabrina e Giovanni, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo. Alla conduzione Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia condurrà l'edizione 2026 di Temptation Island . Il profilo Instagram della trasmissione televisiva ha svelato due nuovi protagonisti: Sabrina e Giovanni. I ragazzi si sono uniti alle altre due coppie giù annunciate: Gabriele e Sara, Francesca e Danilo.

Cresce la curiosità per la nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia . In attesa dell’annuncio della data di inizio, l’account social di Temptation Island ha pubblicato brevi filmati di presentazione dei protagonisti, tra i quali Sabrina e Giovanni . Il ragazzo ha dichiarato: “Sono Giovanni, vengo da Catania, nella vita vendo brioche, in giro per la città, con il mio carrettino ambulante. Sono fidanzato con Sabrina da sei anni e conviviamo. Scrivo io a Temptation Island perché ho tanti dubbi verso Sabrina e ho perso la fiducia nei suoi confronti”. La ragazza ha risposto: “Decido di partecipare a Temptation perché non sono più sicura di essere innamorata di lui. Nell’ultimo anno mi è capitato di avere una distrazione che ha fatto emergere ancora più dubbi nei suoi confronti”.

Nel programma anche Francesca e Danilo. La ragazza ha raccontato: “Ho venticinque anni e sono fidanzata con Danilo da quattro anni. Ho scritto io a Temptation Island perché non mi fido più di lui”. Il fidanzato ha parlato del motivo della sua partecipazione: “Perché è un paio di anni che mi sento in gabbia, in galera, e non riesco più a sopportare la gelosia asfissiante di Francesca”.

Infine, presenti Sara e Gabriele. Il ragazzo ha spiegato: “Sono Gabriele ho venticinque anni e sto con Sara da sei anno e mezzo, conviviamo da due anni. Scrivo a Temptation Island perché sono innamoratissimo di Sara, ma in questi sei anni e mezzo lei mi ha preso e lasciato quante volte voleva”. La fidanzata ha specificato: “Lui vuole tenermi tutta per sé nella sua bolla di vetro ed è per questo che io arrivo sempre a lasciarlo”. Massimo riserbo sulle altre coppie che prenderanno parte alla nuova edizione del programma televisivo.