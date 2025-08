Temptation Island 2025, tutte le coppie un mese dopo

È calato il sipario sull’edizione 2025 del docu-reality Temptation Island. Ecco le storie delle sette coppie protagoniste a un mese dalla fine delle registrazioni

Giovedì 31 luglio Filippo Bisciglia ha condotto l’ottava e ultima puntata dell’edizione 2025 di Temptation Island. Le coppie protagoniste si sono raccontate a un mese dalla fine delle registrazioni. Ecco tutto quello che è successo: dall'annuncio di una gravidanza alla scoperta di un tradimento.

temptation island 2025, le storie d'amore delle coppie Dopo allontanamenti, chiarimenti e promesse, Filippo Bisciglia ha fatto calare sul sipario sull'ultima edizione del docu-reality. Ecco la situazione di tutte le coppie dopo la fine delle registrazioni della trasmissione televisiva. Marco e Denise si sono lasciati. La ragazza ha raccontato: "A un certo punto lui mi ha guardato negli occhi e mi ha detto 'Purtroppo Denise, il mio sentimento non è alla pari del tuo, continuo a non vedere un futuro insieme a te e sono infelice'". Valerio e Sarah si sono separati. Il ragazzo ha iniziato una conoscenza con la single Ary. Sarah ha raccontato: "Sono contenta per lui se in questo momento si sta trovando bene con quest'altra persona, al di là del fatto che sia o non sia una relazione a tutti gli effetti, mi auguro che lui riesca a trovare la felicità e che lui riesca a stare bene, sopratutto quella felicità che io non sono riuscita a dargli". Sonia M. e Alessio sono tornati insieme. Dopo un momento di riflessione, il ragazzo ha deciso di riprovarci: "Desidero stare con Sonia perché mi mancava, avvertivo il fatto viscerale che mi mancasse la sua presenza".

Valentina e Antonio sono ancora fidanzati. Il ragazzo ha raccontato a Filippo Bisciglia: "Io come sto amando lei, secondo me non ho mai amato nessuna donna". Valentina ha invece mostrato il tatuaggio dedicato ad Antonio. Maria Concetta e Angelo si sono lasciati. La ragazza ha scoperto un tradimento del suo ex fidanzato, Angelo ha dichiarato: "Mi sento tanto in colpa perché io non ho mai amato così tanto una persona e adesso purtroppo ne pagherà le conseguenze perché sarà molto difficile per lei rialzarsi da questa situazione".