Grandi emozioni al falò di confronto anticipato tra Sarah e Valerio. Dopo aver baciato la single Ary, il ragazzo ha chiesto un incontro con la fidanzata per parlare del loro rapporto. In seguito a un toccante abbraccio, la ragazza ha dichiarato: “Ti voglio bene lo stesso anche se non mi ami più!”. Valerio, in lacrime, ha risposto: “Ho passato tutto il giorno aspettando stasera perché vederti star male, credimi, fa star male anche me”.

Infine, spazio alla coppia formata da Maria Concetta e Angelo. In seguito al video dell’avvicinamento del fidanzato alla single Marianna, la ragazza ha richiesto un falò di confronto anticipato per mettere un punto al percorso all’interno della trasmissione televisiva. In occasione della partenza del programma, la ragazza aveva dichiarato: “Nella vita faccio la baby sitter, non a caso mi occupo anche di lui. Ho scritto a Temptation Island perché non mi fido completamente del mio fidanzato”.