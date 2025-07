Temptation Island 2025, cos'è successo nella settima puntata

temptation island 2025, la puntata di mercoledì 30 luglio

Penultima puntata di Temptation Island 2025. Maria Concetta e Angelo si sono rivisti nel falò di confronto anticipato richiesto dalla ragazza a causa dell’avvicinamento del fidanzato alla single Marianna. Dopo una lunga discussione, Maria Concetta ha messo un punto alla storia: “Devi sparire dalla mia vita”.

Successivamente, Filippo Bisciglia ha raccontato il falò di confronto tra Rosario e Lucia. Dopo un finto avvicinamento della ragazza al tentatore Andrea, i due fidanzati hanno deciso di andare a convivere, ma la loro storia ha avuto un colpo di scena.

Infatti, dopo la fine del programma, la fidanzata ha iniziato a sentire il single Andrea portando al termine della relazione con Rosario. La ragazza ha raccontato al conduttore: “Quello che dice Andrea è vero, mi assumo le responsabilità di non averne parlato con Rosario. C’è stato un momento, usciti dal programma, come ti raccontavo, dove ci sono state diverse discussioni”. In seguito, Lucia ha aggiunto: “Mi sono sentita di mandare un messaggio ad Andrea e da lì abbiamo iniziato a sentirci, ci siamo anche telefonati, in queste conversazioni comunque spiegavo ad Andrea di un mio momento ‘no’, quindi un momento dove avevo alcuni ripensamenti, dove le cose a casa non andavano bene e ho trovato in Andrea una persona pronta ascoltarmi come è stata all’interno del villaggio”.