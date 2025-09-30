Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni

La showgirl ha scritto sull’account Instagram: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo diciassette anni pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene"

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno comunicato la fine della loro storia d’amore. I due volti televisivi hanno affidato l’annuncio ai profili social. La showgirl ha scritto: “Io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.

filippo bisciglia e pamela camassa, la fine della storia d'amore Dopo diciassette anni di amore, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si sono lasciati. Lunedì 29 settembre i due volti del mondo dello spettacolo hanno annunciato la fine della lunga relazione. L'attrice e il conduttore hanno condiviso due messaggi sui loro profili Instagram confermando la separazione. La showgirl ha scritto sull'account social che conta oltre 460.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita: "Abbiamo aspettato un po' prima di annunciarlo, ma dopo diciassette anni pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene". Il conduttore ha pubblicato parole simili.

Filippo Bisciglia è un volto molto noto del piccolo schermo. Dopo la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello, Bisciglia ha preso parte a numerosi programmi fino all'arrivo alla conduzione di Temptation Island, il celebre docu-reality. Pamela Camassa si è invece affermata conquistando il terzo posto a Miss Italia 2005. Successivamente, la showgirl ha spaziato tra piccolo e grande schermo partecipando a numerosi programmi: da Ballando con le stelle a La talpa fino alla diciassettesima edizione de L'isola dei Famosi con la conduzione di Ilary Blasi. Stando a quanto ricostruito da Tgcom24, il primo incontro di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sarebbe avvenuto nel 2007 a Cortina. Nel corso degli anni i due ex fidanzati hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata condividendo pochi scatti insieme.