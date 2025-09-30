Esplora tutte le offerte Sky
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

La showgirl ha scritto sull’account Instagram: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo diciassette anni pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene"

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno comunicato la fine della loro storia d’amore. I due volti televisivi hanno affidato l’annuncio ai profili social. La showgirl ha scritto: “Io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.

filippo bisciglia e pamela camassa, la fine della storia d'amore

Dopo diciassette anni di amore, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si sono lasciati. Lunedì 29 settembre i due volti del mondo dello spettacolo hanno annunciato la fine della lunga relazione. L’attrice e il conduttore hanno condiviso due messaggi sui loro profili Instagram confermando la separazione. La showgirl ha scritto sull’account social che conta oltre 460.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo diciassette anni pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”. Il conduttore ha pubblicato parole simili.

Approfondimento

Temptation Island 2025, tutte le coppie un mese dopo

Filippo Bisciglia è un volto molto noto del piccolo schermo. Dopo la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello, Bisciglia ha preso parte a numerosi programmi fino all’arrivo alla conduzione di Temptation Island, il celebre docu-reality. Pamela Camassa si è invece affermata conquistando il terzo posto a Miss Italia 2005. Successivamente, la showgirl ha spaziato tra piccolo e grande schermo partecipando a numerosi programmi: da Ballando con le stelle a La talpa fino alla diciassettesima edizione de L’isola dei Famosi con la conduzione di Ilary Blasi.

 

Stando a quanto ricostruito da Tgcom24, il primo incontro di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sarebbe avvenuto nel 2007 a Cortina. Nel corso degli anni i due ex fidanzati hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata condividendo pochi scatti insieme.

Approfondimento

Temptation Island 2025, cos'è successo nella settima puntata

Ospite nel programma televisivo Verissimo, il conduttore aveva raccontato: “Pamela è una ragazza bellissima e semplicissima. Mi ha colpito questo di lei: la bellezza e la semplicità”. Nella stessa trasmissione, Pamela Camassa aveva dichiarato: “Siamo cresciuti insieme. Filippo è il mio compagno di vita e per me è tutto: è amore, amico, confidente. Sono molto testarda, se decido una cosa vado per la mia strada, ma allo stesso tempo voglio sempre sapere cosa ne pensa lui delle mie scelte”.

©Getty

Spettacolo

Da Jennifer Lopez e Ben Affleck a Ferragni e Fedez, coppie scoppiate

I cosiddetti Bennifer non sono più tali: dopo una relazione durata due decenni, è arrivata ufficialmente la parola fine al secondo capitolo della relazione tra i due divi. Da loro all'altra coppia dal 'nome-macedonia' (i Ferragnez) fino ai Vip che si sono lasciati nel 2023, scopriamo tutte le star che si sono dette addio a livello amoroso negli ultimi mesi

