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Temptation Island 2026, le anticipazioni della puntata di lunedì 20 luglio

Spettacolo

Matteo Rossini

©Kika Press

Lunedì 20 luglio Filippo Bisciglia sarà alla guida della quinta puntata dell’edizione 2026 di Temptation Island. Le coppie, non sposate e senza figli, continueranno il loro viaggio nei sentimenti. Il conduttore ha anticipato: “Sicuramente assisteremo a più di una fuga dai villaggi”

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Quinto appuntamento con l’edizione 2026 di Temptation Island. Lunedì 20 luglio Filippo Bisciglia sarà al timone della nuova puntata del docu-reality. Il conduttore ha anticipato: “Sicuramente assisteremo a più di una fuga dai villaggi”. Inoltre, spazio al rapporto tra Soraya e Cristian, quest’ultimo intenzionato a incontrare la fidanzata al falò di confronto anticipato.

temptation island 2026, le anticipazioni di lunedì 20 luglio

 

A pochi giorni dal quarto appuntamento, Filippo Bisciglia continuerà a raccontare il viaggio nei sentimenti dei protagonisti del docu-reality. Lunedì 20 luglio le coppie, non sposate e senza figli, proseguiranno il loro percorso tra difficoltà e dubbi. Stando alle prime immagini diffuse dal profilo Instagram del programma televisivo, Cristian richiederà il falò di confronto anticipato per poter parlare con la fidanzata Soraya: “Io richiedo un’alta volta il falò, questa volte spero che accetti. Sono deciso”. Alla vigilia della partenza, la ragazza aveva dichiarato: “Non condivide nulla delle mie passioni, io ho ventitré anni, quindi voglio uscire con le mie amiche, voglio andare a ballare perché il massimo del suo divertimento è andare alle sagre di paese”.

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Inoltre, Giovanni cercherà di poter incontrare Sabrina: “Secondo me, lei, oggi, ha superato il limite. Non mi sento di incolpare il ragazzo, anzi, penso sia un ragazzo rispettoso”. Nel video di presentazione, il fidanzato aveva raccontato: “Ho tanti dubbi verso Sabrina e ho perso la fiducia nei suoi confronti”. In seguito, spazio al rapporto tra Danilo e Francesca, quest’ultima mostrata in lacrime in un filmato pubblicato su Instagram.

 

Infine, Filippo Bisciglia ha dichiarato: “Sicuramente assisteremo a più di una fuga dai villaggi tra dubbi, scoperte e nuove consapevolezze, per qualcuno i nodi verranno al pettine”. Questa edizione di Temptation Island è stata registrata presso il Calalandrusa Beach Resort in Calabria. Presenti tredici tentatori e altrettante tentatrici.

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