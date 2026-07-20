Lunedì 20 luglio Filippo Bisciglia sarà alla guida della quinta puntata dell’edizione 2026 di Temptation Island. Le coppie, non sposate e senza figli, continueranno il loro viaggio nei sentimenti. Il conduttore ha anticipato: “Sicuramente assisteremo a più di una fuga dai villaggi”

Quinto appuntamento con l’edizione 2026 di Temptation Island . Lunedì 20 luglio Filippo Bisciglia sarà al timone della nuova puntata del docu-reality. Il conduttore ha anticipato: “Sicuramente assisteremo a più di una fuga dai villaggi”. Inoltre, spazio al rapporto tra Soraya e Cristian, quest’ultimo intenzionato a incontrare la fidanzata al falò di confronto anticipato.

A pochi giorni dal quarto appuntamento, Filippo Bisciglia continuerà a raccontare il viaggio nei sentimenti dei protagonisti del docu-reality. Lunedì 20 luglio le coppie, non sposate e senza figli, proseguiranno il loro percorso tra difficoltà e dubbi. Stando alle prime immagini diffuse dal profilo Instagram del programma televisivo, Cristian richiederà il falò di confronto anticipato per poter parlare con la fidanzata Soraya : “Io richiedo un’alta volta il falò, questa volte spero che accetti. Sono deciso”. Alla vigilia della partenza, la ragazza aveva dichiarato: “Non condivide nulla delle mie passioni, io ho ventitré anni, quindi voglio uscire con le mie amiche, voglio andare a ballare perché il massimo del suo divertimento è andare alle sagre di paese”.

Inoltre, Giovanni cercherà di poter incontrare Sabrina: “Secondo me, lei, oggi, ha superato il limite. Non mi sento di incolpare il ragazzo, anzi, penso sia un ragazzo rispettoso”. Nel video di presentazione, il fidanzato aveva raccontato: “Ho tanti dubbi verso Sabrina e ho perso la fiducia nei suoi confronti”. In seguito, spazio al rapporto tra Danilo e Francesca, quest’ultima mostrata in lacrime in un filmato pubblicato su Instagram.

Infine, Filippo Bisciglia ha dichiarato: “Sicuramente assisteremo a più di una fuga dai villaggi tra dubbi, scoperte e nuove consapevolezze, per qualcuno i nodi verranno al pettine”. Questa edizione di Temptation Island è stata registrata presso il Calalandrusa Beach Resort in Calabria. Presenti tredici tentatori e altrettante tentatrici.