La band irlandese è a Città del Messico per girare il video del nuovo singolo “Street of Dreams” nel centro storico. La sindaca Clara Brugada ha invitato la band a esibirsi allo Zo’calo, consegnando l’invito a Bono e condividendo foto e video sui social. Il frontman ha espresso il desiderio di “iniziare il nuovo tour a Città del Messico”. Lo Zócalo e ha ospitato negli anni concerti di grandi artisti internazionali

Gli U2 sono in Messico per le riprese del video di “Street of Dreams”, nuovo singolo della band irlandese. Il set è nel centro storico di Città del Messico. La presenza del gruppo è stata resa pubblica dalla sindaca Clara Brugada, che ha diffuso sui social video e immagini dell’incontro con Bono. Nel filmato Brugada consegna al frontman un documento ufficiale e rivolge l’invito a esibirsi allo Zo’calo, la principale piazza pubblica del Paese. “Questo è un invito per voi a suonare nella nostra splendida piazza, lo Zo’calo. Siete i benvenuti, ne saremmo felicissimi”, dice la sindaca. Bono risponde manifestando il desiderio di “iniziare il nuovo tour a Città del Messico”.

I messaggi della sindaca In un post successivo, Brugada scrive: “Accogliere gli U2 nella nostra capitale è una celebrazione della musica, della connessione e delle emozioni che permeano ogni angolo di questa città”. In un altro messaggio ribadisce l’invito allo Zo’calo, definito “la piazza pubblica più importante del Paese, dove si è fatta la storia e punto di riferimento culturale dell’America Latina”.