Morte Matthew Perry, condannato a due anni ex produttore hollywoodiano

Erik Fleming, all'epoca consulente contro le tossicodipendenze, si era dichiarato colpevole di aver comprato dalla spacciatrice Jasveen Sangha, nota come 'Ketamine Queen', 50 flaconi di ketamina consegnati all'assistente personale dell'attore di Friends

Un tribunale di Los Angeles ha condannato a due anni di carcere Erik Fleming, il quarto dei cinque imputati per aver fornito la droga che ha stroncato Matthew Perry, il popolare attore nella vasca idromassaggio della sua villa a Malibu, nell'ottobre del 2023. Fleming, ex produttore hollywoodiano di 57 anni, era all'epoca consulente contro le tossicodipendenze. L'uomo si era dichiarato colpevole di aver comprato dalla spacciatrice Jasveen Sangha, nota nell'ambiente già come 'Ketamine Queen', 50 flaconi di ketamina consegnati all'assistente personale di Perry.

L'attore e i problemi di droga L'attore, 54 anni, aveva parlato pubblicamente dei problemi di dipendenza dalla droga che assumeva sotto controllo medico nell'ambito di sessioni terapeutiche contro la depressione. Tuttavia, questo anestetico legale viene talvolta utilizzato impropriamente per i suoi effetti stimolanti o euforizzanti e, secondo l'inchiesta, l'ex Chandler Bing di Friends aveva avuto una ricaduta nell'autunno del 2023. Se ne erano approfittati i cinque imputati, d'accordo per spillare più soldi possibile alla star, che nelle loro chat definivano "questo idiota".