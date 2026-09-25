Gli Europe hanno pubblicato il nuovo album Come This Madness

La band capitanata da Joey Tempest torna con un progetto di inediti dopo nove anni: le canzoni sono un confronto senza paura col mondo reale Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo nove anni, gli Europe tornano con Come This Madness, il loro dodicesimo album in studio: è una dichiarazione potente e senza compromessi. In una carriera iniziata nel 1979 gli Europe hanno visto tutto. Sono andati oltre. Non si sono mai fermati. Ed ancora una volta si rialzano, continuando a superare le aspettative, evolvendosi, adattandosi e andando avanti senza compromessi. Attraverso brani come One on One, The Cult of Ignorance e la title track Come This Madness, la band incanala una tensione crescente, autenticità ed energia pura in un disco che suona allo stesso tempo profondamente personale e globalmente significativo.

IL COMMENTO DI JOEY TEMPEST, LEADER DEGLI EUROPE

“One On One è sicuramente uno dei miei brani preferiti dell’album -commenta il fondatore e frontman degli Europe, Joey Tempest -la potenza e le sensazioni sono moderne, ma alcune melodie mi riportano a dove tutto è iniziato. A livello lirico, forse non è ricco di escapismo come i primi Europe. Questi testi sono diventati automaticamente più una riflessione dei tempi in cui viviamo oggi. Fin da quando One On One era solo una demo, siamo rimasti legati a questo pezzo… non abbiamo mai mollato, e lo abbiamo portato esattamente dove doveva essere: un classico brano hard rock di grande impatto". Questo brano è accompagnato da un video che si concentra su un unico personaggio, da Peter Stormare (Fargo, Il grande Lebowski, Minority Report, 8MM, Armageddon): “Sapevamo da sempre che Peter amava la musica rock, e quando è uscito il suo nome è sembrato subito quello giusto precisa Tempest -e volevamo affrontare il progetto da una prospettiva diversa, qualcosa di più essenziale ed inaspettato". Approfondimento Hilary Duff in concerto a Milano, annunciato il ritorno in Italia