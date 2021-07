7/16 ©Ansa

Il 10 febbraio 2008 vince cinque Grammy Awards: tre per la canzone Rehab nelle categorie "Record of the Year", "Song of the Year" e "Best Female Pop Vocal Performance", uno nella categoria "Best New Artist" e uno per l'album Back to Black nella categoria "Best Pop Vocal Album". Ottiene così tre dei quattro premi più importanti, come era accaduto solo a Lauryn Hill, Alicia Keys, Norah Jones e Beyoncé