Amy Winehouse, il 12 aprile online soundtrack del biopic Back to Black

Nelle scorse ore sono stati condivisi i dettagli della colonna sonora ufficiale del film, che conterrà brani della stessa Amy Winehouse, oltre a canzoni di altri artisti iconici. Intitolato Back To Black: Songs from the Original Motion Picture, l’uscita dell’album è prevista per il 17 maggio tramite UMR/Island Records e presenta tre registrazioni originali di Winehouse dal suo album di debutto, Frank, e tre canzoni dal suo pluripremiato LP Back To Black (disco che viene richiamato dal titolo del biopic).

La soundtrack Back To Black: Songs from the Original Motion Picture includerà una canzone originale di Nick Cave. L'edizione deluxe comprende brani di Tony Bennett, The Libertines e Billie Holiday, tra gli altri.

Back To Black: Songs from the Original Motion Picture sarà disponibile in vinile nero da 140g, vinile color pesca in edizione limitata (esclusiva D2C), doppio vinile, CD singolo e CD doppio. Le edizioni in vinile saranno corredate di un'inserto stampato che contiene una nota personale del regista del film. I formati 2LP e 2CD presenteranno fotografie in bianco e nero dietro le quinte scattate da Taylor-Johnson sul set durante la realizzazione del film. Tutti i formati fisici saranno rilasciati globalmente il 17 maggio.

La tracklist completa dell’album



Di seguito trovate la tracklist di Back To Black: Songs from the Original Motion Picture:





Tracklist

1CD, 1LP e Album

LP1 – Side A

Amy Winehouse - What Is It About Men

Amy Winehouse - Stronger Than Me

Amy Winehouse - Know You Now

The Shangri-Las - Leader Of The Pack

Billie Holiday - All Of Me

Amy Winehouse - Back To Black

LP1 – Side B

Minnie Riperton - Les Fleurs

Dinah Washington - Mad About The Boy

Amy Winehouse – Love Is A Losing Game

Sarah Vaughan featuring Clifford Brown - Embraceable You

Amy Winehouse - Tears Dry on Their Own

Nick Cave – Song For Amy

2CD, 2LP e Album Deluxe

LP1 – Side A

Thelonious Monk - Straight, No Chaser

Amy Winehouse - What Is It About Men

Amy Winehouse - Stronger Than Me

Amy Winehouse - I Heard Love Is Blind

The Specials - Ghost Town

Amy Winehouse - Know You Now

Little Anthony & The Imperials - I'm On The Outside (Looking In)

LP1 – Side B

The Shangri-Las - Leader Of The Pack

Billie Holiday - All Of Me

The Shangri-Las - Dressed In Black

Donny Hathaway - I Love You More Than You’ll Ever Know

The Libertines - Don't Look Back Into The Sun

Amy Winehouse - Fuck Me Pumps

LP2 – Side C

Tony Bennett - Body & Soul

Amy Winehouse - Back To BlackAmy Winehouse - Valerie (Live Lounge version)

Minnie Riperton - Les Fleurs

Willie Nelson - That’s Life

Dinah Washington - Mad About The Boy

Amy Winehouse - (There Is) No Greater Love



LP2 – Side D

Amy Winehouse - Me & Mr Jones

Amy Winehouse - Love Is A Losing Game

Amy Winehouse - Rehab

Sarah Vaughan featuring Clifford Brown - Embraceable You

Amy Winehouse - Tears Dry On Their Own

Nick Cave – Song For Amy