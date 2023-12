"Back to Black", Marisa Abela sarà Amy Winehouse nel film biopic

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Si chiama Back to Black, come il suo singolo più famoso, il biopic sulla breve vita di una delle voci soul più belle di sempre: Amy Winehouse. A dare il volto sullo schermo alla cantante è l'attrice inglese Marisa Abela che si trova ad affrontare una delle sfide più difficili. L'interprete 27enne, come l'età dell'artista quando è scomparsa, deve misurarsi con l'incredibile memoria della star. La data di uscita del film è prevista negli Usa per il 10 maggio 2024. Mentre sarà ad aprile in alcune sale europee (nel Regno Unito uscirà il 12), ma ancora non ci sono notizie su quando arriverà in Italia.