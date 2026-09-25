Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Bergamo

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo lo spettacolo alla ChorusLife Arena, martedì 29 settembre Luciano Ligabue salirà sul palco del PalaTeknoship di Genova. In seguito, l’artista proseguirà la tournée fino all'appuntamento conclusivo in programma il 24 ottobre all’Unipol Dome di Milano

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Nuovo appuntamento con la musica di Luciano Ligabue. Domenica 27 settembre il cantautore (FOTO) sarà in concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

ligabue, la possibile scaletta

 

Il 12 settembre Luciano Ligabue ha alzato il sipario sulla nuova tournée in programma in numerose città italiane. Il 27 settembre l’artista porterà la sua musica sul palco della ChorusLife Arena, questo l’indirizzo: via Carlo Serassi 26, 24124, Bergamo. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Queste le canzoni eseguite il 6 maggio al concerto all’Unipol Dome di Milano:

  • BALLIAMO SUL MONDO
  • MARLON BRANDO È SEMPRE LUI
  • SARÀ UN BEL SOUVENIR
  • TI SENTO
  • L’ODORE DEL SESSO
  • VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI
  • VOGLIO VOLERE
  • LAMBRUSCO E POP CORN
  • I RAGAZZI SONO IN GIRO
  • UNA VITA DA MEDIANO
  • NESSUNO È DI QUALCUNO
  • OSPITE FIORELLA MANNOIA
  • ERI BELLISSIMA
  • QUESTA È LA MIA VITA
  • SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI
  • SULLA MIA STRADA
  • NON È TEMPO PER NOI
  • PICCOLA STELLA SENZA CIELO
  • LEGGERO
  • QUELLA CHE NON SEI CON EMMA
  • HAPPY HOUR
  • TRA PALCO E REALTA’
  • URLANDO CONTRO IL CIELO
  • CERTE NOTTI

Approfondimento

Luciano Ligabue, è uscito il video del nuovo singolo Qualcosa per te

Dopo lo spettacolo alla ChorusLife Arena, martedì 29 settembre Luciano Ligabue salirà sul palco del PalaTeknoship di Genova. In seguito, l’artista proseguirà la tournée fino all’appuntamento conclusivo in programma il 24 ottobre all’Unipol Dome di Milano. Questo il calendario completo con tutti i dettagli dei prossimi concerti:

  • 29 settembre – GENOVA – PalaTeknoship
  • 1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum
  • 3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena
  • 6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
  • 8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical
  • 10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena
  • 14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina
  • 16 ottobre – EBOLI – PalaSele
  • 18 ottobre – BARI – Palaflorio
  • 20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo
  • 24 ottobre – MILANO – Unipol Dome

Ad agosto Luciano Ligabue ha pubblicato il nuovo singolo Qualcosa per te superando un milione di riproduzioni su Spotify. Tra le sue canzoni più amate troviamo Certe notti, Piccola stella senza cielo, Tu sei lei, Happy Hour, Le donne lo sanno e Urlando contro il cielo.

Approfondimento

Luciano Ligabue, è uscito il nuovo singolo Qualcosa per te
FOTOGALLERY

1/10
Musica

"Singolarmente", gli 11 singoli usciti e da non perdere

Miglior singolo di agosto è Francesca di Kuni, una bella storia di amicizia che lascia un sapore speciale alla nostra estate. Menzione speciale per Lil Jolie (il 18 settembre arriva l'album) e Noite, sincero ritrattista di questa epoca. Tolta l'artista Eleonora, nome vero della songwriter del mese, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 100 ascolti, sono al secondo posto a pari merito.   SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Ballando con le Stelle 2026, Paolo Belli fuori dal cast

Spettacolo

Paolo Belli non comparirà in video nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, al via il 3...

X Factor 2026, auditions chiuse con record di ascolti

TV Show sky uno

Risultato più alto della stagione fin qui: Total Audience di 770mila spettatori e 4,2% di share,...

Macklemore ha annunciato un tour di beneficenza Free Palestine

Musica

Gli show si terranno a Dublino il 26 ottobre, a Parigi il 29 ottobre e a Londra il 30 ottobre e...

Gli Europe hanno pubblicato il nuovo album Come This Madness

Musica

La band capitanata da Joey Tempest torna con un progetto di inediti dopo nove anni: le canzoni...

Lenny Kravitz e la figlia Zoe scatenati al concerto di Harry Styles

Spettacolo

Lenny Kravitz è stato ripreso mentre ballava tra il pubblico del Madison Square Garden durante...

Spettacolo: Per te