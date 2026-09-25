Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Bergamo

ligabue, la possibile scaletta

Il 12 settembre Luciano Ligabue ha alzato il sipario sulla nuova tournée in programma in numerose città italiane. Il 27 settembre l’artista porterà la sua musica sul palco della ChorusLife Arena, questo l’indirizzo: via Carlo Serassi 26, 24124, Bergamo. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Queste le canzoni eseguite il 6 maggio al concerto all’Unipol Dome di Milano:

BALLIAMO SUL MONDO

MARLON BRANDO È SEMPRE LUI

SARÀ UN BEL SOUVENIR

TI SENTO

L’ODORE DEL SESSO

VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI

VOGLIO VOLERE

LAMBRUSCO E POP CORN

I RAGAZZI SONO IN GIRO

UNA VITA DA MEDIANO

NESSUNO È DI QUALCUNO

OSPITE FIORELLA MANNOIA

ERI BELLISSIMA

QUESTA È LA MIA VITA

SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI

SULLA MIA STRADA

NON È TEMPO PER NOI

PICCOLA STELLA SENZA CIELO

LEGGERO

QUELLA CHE NON SEI CON EMMA

HAPPY HOUR

TRA PALCO E REALTA’

URLANDO CONTRO IL CIELO

CERTE NOTTI