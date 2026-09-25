Lenny Kravitz è stato ripreso mentre ballava tra il pubblico del Madison Square Garden durante uno dei concerti newyorkesi di Harry Styles. Accanto a lui c'era la figlia Zoë, promessa sposa del cantante. Dal palco Styles li ha notati e li ha salutati, e il video è subito diventato virale sui social

La serata fa parte di un lungo ciclo di trenta concerti al Madison Square Garden, una delle tappe del Together, Together tour. La tournée, partita a maggio e in programma fino a metà dicembre, accompagna l'ultimo album di Styles, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, arrivato al primo posto della classifica Billboard 200. Non è la prima volta che Zoë si fa vedere a uno show del compagno : in estate era stata ripresa mentre ballava nel parterre di Wembley, confusa tra il pubblico, senza che molti dei presenti si accorgessero di lei.

Nel filmato Lenny Kravitz, in piedi tra la folla, ondeggia e balla durante l'esecuzione di Adore You, uno dei brani più amati del repertorio solista di Styles, uscito nel 2019. Zoë lo accompagna con un atteggiamento più composto, ma visibilmente divertita. A un certo punto il cantante si accorge della loro presenza e, senza interrompere l'esibizione, rivolge verso di loro il segno della pace . L'attrice risponde con un sorriso, mentre il padre continua a lasciarsi trascinare dalla canzone. Pochi secondi di video che sono bastati a far impazzire i fan, divertiti dalla complicità tra le due famiglie.

Più che un futuro suocero , un fan in prima linea. Mercoledì 23 settembre Lenny Kravitz si è presentato al Madison Square Garden di New York per assistere a una delle date della residency di Harry Styles . E, a quanto pare, si è divertito parecchio. Le immagini girate da alcuni spettatori e rilanciate su TikTok mostrano la rockstar mentre si muove a ritmo di musica, con la figlia Zoë al suo fianco.

Zoë e Harry, dal primo avvistamento alle nozze

La relazione tra Zoë Kravitz e Harry Styles è diventata pubblica nell'agosto 2025, quando i due sono stati fotografati a passeggio per le strade di Roma. Poche settimane dopo erano già a pranzo con Lenny Kravitz a New York e, nell'aprile 2026, è arrivata la conferma del fidanzamento, dopo circa otto mesi insieme. Secondo alcune indiscrezioni, le nozze potrebbero essere celebrate già quest'inverno, ma la coppia non ha confermato nulla.

Anche il rapporto tra Styles e il futuro suocero sembra solido. Una fonte vicina alla famiglia aveva raccontato a People che Lenny "è molto protettivo nei confronti di Zoë", ma che l'incontro con Harry gli era piaciuto e che lo considerava "educato, con i piedi per terra". A maggio il musicista aveva anche commentato con un breve messaggio affettuoso il post con cui Styles lanciava il video di Dance No More. Il ballo al Madison Square Garden sembra l'ennesima conferma di questa sintonia.