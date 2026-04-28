Harry Styles e Zoë Kravitz si sono ufficialmente fidanzati

Dopo mesi di avvistamenti romantici tra Europa e New York, i due hanno ufficializzato il loro fidanzamento. La notizia, confermata da più fonti internazionali, ha fatto il giro del web in poche ore, alimentando l'entusiasmo di fan e addetti ai lavori
Dopo mesi di avvistamenti romantici tra Europa e New York, Harry Styles e Zoë Kravitz hanno ufficializzato il loro fidanzamento.
Una storia partita in sordina tra Roma e Londra
Tutto è cominciato nell'estate del 2025, quando i due sono stati avvistati per la prima volta insieme a Roma. Lui, Harry Styles, trentaduenne ex componente degli One Direction e artista solista con milioni di dischi venduti nel mondo, stava vivendo un periodo di pausa creativa nella capitale italiana, dedicandosi alla scrittura del suo quarto album in studio. Lei, Zoë Kravitz, trentasettenne attrice e regista, figlia del leggendario Lenny Kravitz e dell'attrice Lisa Bonet, stava lanciando la sua opera prima dietro la macchina da presa, Blink Twice, uscita nel 2024.
I due hanno trascorso i mesi successivi spostandosi tra Roma, Londra e New York, costruendo lentamente - e il più possibil elontano dai riflettori - una relazione che ai testimoni oculari è sempre apparsa autentica e complice. A dicembre 2025, una fonte vicina alla coppia aveva già parlato di un legame solido e sereno. A marzo 2026, le telecamere li hanno ripresi a passeggio per le strade di Manhattan, visibilmente affiatati.
Il diamante
La notizia del fidanzamento è deflagrata ad aprile 2026, quando Zoë Kravitz è stata fotografata con un vistoso anello di diamanti al dito. Un solitario da circa nove carati, dal valore stimato attorno al mezzo milione di dollari, che ha immediatamente scatenato le speculazioni sui social. Nel giro di pochi giorni, le principali testate internazionali - da People a Page Six - hanno confermato: Harry Styles ha fatto la proposta di matrimonio, e lei ha accettato.
Per l'ex membro degli One Direction si tratta del primo fidanzamento ufficiale della sua vita, un fatto non di poco conto per uno dei personaggi più seguiti della sua generazione. Per Kravitz, invece, è il terzo: era già stata sposata con l'attore Karl Glusman, matrimonio conclusosi nel 2021, e successivamente fidanzata con Channing Tatum, relazione terminata nell'autunno del 2024 dopo circa tre anni insieme.
La coppia, stando a chi li frequenta, conduce una vita deliberatamente tranquilla: passeggiate, cene con amici, nessuna ostentazione. Una scelta di stile che riflette quanto entrambi, nel corso degli ultimi anni, abbiano voluto rimettere a fuoco le proprie priorità personali al di là del lavoro e della fama.
La data delle nozze non è ancora nota, ma il 2026 si preannuncia come un anno spartiacque per entrambi.