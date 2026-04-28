Harry Styles e Zoë Kravitz si sono ufficialmente fidanzati

Dopo mesi di avvistamenti romantici tra Europa e New York, i due hanno ufficializzato il loro fidanzamento. La notizia, confermata da più fonti internazionali, ha fatto il giro del web in poche ore, alimentando l'entusiasmo di fan e addetti ai lavori

Dopo mesi di avvistamenti romantici tra Europa e New York, Harry Styles e Zoë Kravitz hanno ufficializzato il loro fidanzamento.

Una storia partita in sordina tra Roma e Londra

Tutto è cominciato nell'estate del 2025, quando i due sono stati avvistati per la prima volta insieme a Roma. Lui, Harry Styles, trentaduenne ex componente degli One Direction e artista solista con milioni di dischi venduti nel mondo, stava vivendo un periodo di pausa creativa nella capitale italiana, dedicandosi alla scrittura del suo quarto album in studio. Lei, Zoë Kravitz, trentasettenne attrice e regista, figlia del leggendario Lenny Kravitz e dell'attrice Lisa Bonet, stava lanciando la sua opera prima dietro la macchina da presa, Blink Twice, uscita nel 2024.

I due hanno trascorso i mesi successivi spostandosi tra Roma, Londra e New York, costruendo lentamente - e il più possibil elontano dai riflettori - una relazione che ai testimoni oculari è sempre apparsa autentica e complice. A dicembre 2025, una fonte vicina alla coppia aveva già parlato di un legame solido e sereno. A marzo 2026, le telecamere li hanno ripresi a passeggio per le strade di Manhattan, visibilmente affiatati.