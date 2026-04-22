Il gioiello, un anello con diamante che l'attrice e regista ha sfoggiato nelle sue ultime uscite a Londra, fa pensare a una possibile evoluzione della relazione col cantante inziata la scorsa estate
Gli ultimi avvistamenti di Harry Styles e Zöe Kravitz a Londra hanno riacceso la discussione sul rapporto sentimentale tra i due, in coppia dalla scorsa estate.
La popstar e l'attrice e regista sono tornati a popolare le pagine di cronache rosa per la presenza di un anello al dito di lei, un goiello elegante con un vistoso diamante.
La stampa di settore e i fan discutono di un possibile fidanzamento ma al momento, in assenza di conferme da parte dei diretti interessati, non resta che mettere insieme le ipotesi sul gioiello che Kravitz ha indossato più volte in pubblico in pochi giorni.
L'anello avvistato a Londra
Harry Styles e Zöe Kravitz sono una coppia e, secondo le fonti a loro vicine, sarebbero anche coivolti l'uno dall'altra, al punto da trascorrere insieme ogni momento libero delle rispettive agende sempre fitte di impegni.
Questo è quanto è apparso sulla stampa di settore, da quando le due celebrità sono diventate oggetto di discussione, precisamente, dall'inizio dell'anno, ovvero, da quando, trascorsi i primi mesi, la frequentazione tra i due è andata avanti.
Styles ha supportato Kravitz nel lancio del suo film Una scomoda circostanza - Caught Stealing, lei era nel pubblico del live della popstar a Manchester, lo show “One Night Only”, che ha aperto ufficialmente l'era degli spettacoli dal vivo dell'artista vincitore del Grammy legata all'album Kiss All The Time. Disco, Occasionally.
Che ogni momento libero dei due li veda assieme non è una novità. I fan di Styles, come i fotografi, sono sempre attenti a documentare ogni spostamento della coppia, che non ha problemi a girare in pubblico in atteggiamento rilassato e abbigliamento casual – entrambi sono icone di stile e insieme sono parecchio osservati anche per questo.
Nelle ultime uscite a Londra, i paparazzi hanno avvistato l'anello, un gioiello difficile da non notare, elegante e con una grossa pietra luminosa.
Potrebbe trattarsi di un prezioso senza uno specifico significato ma i fan di entrambi si stanno facendo parecchie domande.
Leggi anche
Harry Styles è il direttore artistico del Meltdown Festival di Londra
In coppia da quasi un anno
Dopo le prime uscite insieme a Roma, città che la popostar britannica ha eletto a sua seconda casa, la coppia Styles-Kravitz è sembrata un po' più realtà quando è stata vista a un pranzo col padre di lei, appuntamento che è avvenuto a New York lo scorso settembre in un'atmosfera piuttosto informale.
L'incontro è stato descritto da People, in esclusiva, per mezzo delle parole di alcune fonti, amici di Lenny Kravitz, che hanno confermato l'ottima impressione che la nuova fiamma dalla statunitense aveva fatto alla voce di Fly Away.
Le fonti confermarono l'atteggiamento “protettivo” di Styles nei confronti di Zöe Kravitz. Lenny Kravitz sarebbe rimasto colpito dall'incontro e dal senso dell'umorismo di Styles.
Riservati ma comunque propensi a non nascondersi dai fotografi e dai fan, i due hanno continuato a farsi vedere in giro, sia negli Stati Uniti che altrove.
Da qualche giorno hanno fatto tappa nel Regno Unito dove è spuntato, per la prima volta, l'anello, per alcuni un possibile pegno di una evoluzione della relazione.
Tutti attendono le prossime mosse ed eventuali nuovi avvistamenti del gioiello.
©Getty
Da Lenny Kravitz a Winona Ryder, le 25 storie d'amore vip da ricordare
Johnny Depp e Winona Ryder, Alanis Morissette e Ryan Reynolds. E ancora Brad Pitt e Juliette Lewis. Sono tante le coppie di star che hanno fatto sognare i fan e non solo. Ma anche amori fugaci volati via in meno di un attimo. Ecco una gallery per non dimenticarceli