Gli ultimi avvistamenti di Harry Styles e Zöe Kravitz a Londra hanno riacceso la discussione sul rapporto sentimentale tra i due, in coppia dalla scorsa estate. La popstar e l'attrice e regista sono tornati a popolare le pagine di cronache rosa per la presenza di un anello al dito di lei , un goiello elegante con un vistoso diamante. La stampa di settore e i fan discutono di un possibile fidanzamento ma al momento, in assenza di conferme da parte dei diretti interessati, non resta che mettere insieme le ipotesi sul gioiello che Kravitz ha indossato più volte in pubblico in pochi giorni .

L'anello avvistato a Londra

Harry Styles e Zöe Kravitz sono una coppia e, secondo le fonti a loro vicine, sarebbero anche coivolti l'uno dall'altra, al punto da trascorrere insieme ogni momento libero delle rispettive agende sempre fitte di impegni.

Questo è quanto è apparso sulla stampa di settore, da quando le due celebrità sono diventate oggetto di discussione, precisamente, dall'inizio dell'anno, ovvero, da quando, trascorsi i primi mesi, la frequentazione tra i due è andata avanti.

Styles ha supportato Kravitz nel lancio del suo film Una scomoda circostanza - Caught Stealing, lei era nel pubblico del live della popstar a Manchester, lo show “One Night Only”, che ha aperto ufficialmente l'era degli spettacoli dal vivo dell'artista vincitore del Grammy legata all'album Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Che ogni momento libero dei due li veda assieme non è una novità. I fan di Styles, come i fotografi, sono sempre attenti a documentare ogni spostamento della coppia, che non ha problemi a girare in pubblico in atteggiamento rilassato e abbigliamento casual – entrambi sono icone di stile e insieme sono parecchio osservati anche per questo.

Nelle ultime uscite a Londra, i paparazzi hanno avvistato l'anello, un gioiello difficile da non notare, elegante e con una grossa pietra luminosa.

Potrebbe trattarsi di un prezioso senza uno specifico significato ma i fan di entrambi si stanno facendo parecchie domande.