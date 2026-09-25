Il nuovo singolo del cantautore torinese racconta la nostalgia per una relazione finita e la scelta di conservare i ricordi senza trasformarli in risentimento. Scopriamo le parole e il loro significato, anche quello tra le righe

C’è la nostalgia per qualcosa che finisce, ma anche la serenità di accettare che quella fine sia arrivata al momento giusto. È questo il tema di Non c’è di che. Il protagonista guarda a ciò che è stato, conserva i ricordi e decide di non tornare sui propri passi: la separazione non cancella il tempo condiviso, ma nemmeno richiede una nuova occasione per riaprire una storia ormai conclusa.

Il nuovo singolo di Willie Peyote , intitolato Non c’è di che, è stato pubblicato il 16 settembre 2026 e arriva in radio a partire da oggi, venerdì 25 settembre.

Il testo del singolo Non c'è di che

[Intro]

Uh-uh uh-uh

Uh-uh uh-uh



[Strofa 1]

Scrivo a notte fonda

Mentre 'sta nave affonda

Contro un muro di gomma

Non serve tu risponda

Per dirmi cosa non va

Per dirmi cosa conta

Adesso cosa conta?

Indietro non si torna più

Ma tranquilla, non verrò a suonarti il campanello

Con la scusa "A casa tua ho lasciato questo o quello"

È stato bello e ogni ricordo lo conservo

Non ho spazio per rancore né risentimento (You're welcome)



[Ritornello]

E le foto dei tuoi viaggi, i vinili che hai portato dall'America (Non c'è di che, tienili te)

E l'accappatoio a scacchi, il cibo per i gatti e la domenica (Non c'è di che, tienili te)

E quello stronzo di tuo padre che, se mi vede, poi mi evita (Non c'è di che, tienili te)

Per tutto ciò che non abbiamo fatto, ogni promessa e ogni polemica

Senza polemica (Senza polemica)



[Strofa 2]

Senza polemica almeno stavolta

Non voglio chiudere 'sta storia sbattendo la porta (Senza polemica)

E poco importa se così sarebbe facile

Lavarsi la coscienza con le lacrime

Ma questa sembra l'ultima puntata delle fiction, quelle in cui i protagonisti

Spengono le luci e se ne vanno tristi (Senza polemica)

Mentre scorrono i flashback, le scene più belle

Mi tengo quelle, il resto non mi serve più



[Ritornello]

E le foto dei tuoi viaggi, i vinili che hai portato dall'America (Non c'è di che, tienili te)

E l'accappatoio a scacchi, il cibo per i gatti e la domenica (Non c'è di che, tienili te)

E quello stronzo di tuo padre che, se mi vede, poi mi evita (Non c'è di che, tienili te)

Per tutto ciò che non abbiamo fatto, ogni promessa e ogni polemica

Senza polemica



[Bridge]

Lo so che il poco che lascio

Sicuro non basterà

Però il pezzo di strada che ho fatto (Che ho fatto con te)

Non si cancellerà



[Ritornello]

E le foto dei tuoi viaggi, i vinili che hai portato dall'America (Non c'è di che, tienili te)

E l'accappatoio a scacchi, il cibo per i gatti e la domenica (Non c'è di che, tienili te)

E quello stronzo di tuo padre che, se mi vede, poi mi evita (Non c'è di che, tienili te)

Per tutto ciò che non abbiamo fatto, ogni promessa e ogni polemica

Senza polemica (Senza polemica, senza polemica, senza polemica, senza polemica, senza polemica, senza polemica, senza polemica, senza polemica)