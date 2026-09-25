Willie Peyote, testo e significato del nuovo singolo Non c'è di che uscito oggiMusica
Il nuovo singolo del cantautore torinese racconta la nostalgia per una relazione finita e la scelta di conservare i ricordi senza trasformarli in risentimento. Scopriamo le parole e il loro significato, anche quello tra le righe
Il nuovo singolo di Willie Peyote, intitolato Non c’è di che, è stato pubblicato il 16 settembre 2026 e arriva in radio a partire da oggi, venerdì 25 settembre.
Questa nuova fatica musicale del cantautore torinese racconta la nostalgia per una relazione finita e la scelta di conservare i ricordi senza trasformarli in risentimento, cantando dunque le gesta di una fine senza rancore.
C’è la nostalgia per qualcosa che finisce, ma anche la serenità di accettare che quella fine sia arrivata al momento giusto. È questo il tema di Non c’è di che. Il protagonista guarda a ciò che è stato, conserva i ricordi e decide di non tornare sui propri passi: la separazione non cancella il tempo condiviso, ma nemmeno richiede una nuova occasione per riaprire una storia ormai conclusa.
Scopriamo di seguito il testo e il significato di Non c’è di che di Willie Peyote. Potete ascoltare il brano nel videoclip ufficiale della canzone, che trovate in fondo a questo articolo.
Il testo del singolo Non c'è di che
[Intro]
Uh-uh uh-uh
Uh-uh uh-uh
[Strofa 1]
Scrivo a notte fonda
Mentre 'sta nave affonda
Contro un muro di gomma
Non serve tu risponda
Per dirmi cosa non va
Per dirmi cosa conta
Adesso cosa conta?
Indietro non si torna più
Ma tranquilla, non verrò a suonarti il campanello
Con la scusa "A casa tua ho lasciato questo o quello"
È stato bello e ogni ricordo lo conservo
Non ho spazio per rancore né risentimento (You're welcome)
[Ritornello]
E le foto dei tuoi viaggi, i vinili che hai portato dall'America (Non c'è di che, tienili te)
E l'accappatoio a scacchi, il cibo per i gatti e la domenica (Non c'è di che, tienili te)
E quello stronzo di tuo padre che, se mi vede, poi mi evita (Non c'è di che, tienili te)
Per tutto ciò che non abbiamo fatto, ogni promessa e ogni polemica
Senza polemica (Senza polemica)
[Strofa 2]
Senza polemica almeno stavolta
Non voglio chiudere 'sta storia sbattendo la porta (Senza polemica)
E poco importa se così sarebbe facile
Lavarsi la coscienza con le lacrime
Ma questa sembra l'ultima puntata delle fiction, quelle in cui i protagonisti
Spengono le luci e se ne vanno tristi (Senza polemica)
Mentre scorrono i flashback, le scene più belle
Mi tengo quelle, il resto non mi serve più
[Ritornello]
E le foto dei tuoi viaggi, i vinili che hai portato dall'America (Non c'è di che, tienili te)
E l'accappatoio a scacchi, il cibo per i gatti e la domenica (Non c'è di che, tienili te)
E quello stronzo di tuo padre che, se mi vede, poi mi evita (Non c'è di che, tienili te)
Per tutto ciò che non abbiamo fatto, ogni promessa e ogni polemica
Senza polemica
[Bridge]
Lo so che il poco che lascio
Sicuro non basterà
Però il pezzo di strada che ho fatto (Che ho fatto con te)
Non si cancellerà
[Ritornello]
E le foto dei tuoi viaggi, i vinili che hai portato dall'America (Non c'è di che, tienili te)
E l'accappatoio a scacchi, il cibo per i gatti e la domenica (Non c'è di che, tienili te)
E quello stronzo di tuo padre che, se mi vede, poi mi evita (Non c'è di che, tienili te)
Per tutto ciò che non abbiamo fatto, ogni promessa e ogni polemica
Senza polemica (Senza polemica, senza polemica, senza polemica, senza polemica, senza polemica, senza polemica, senza polemica, senza polemica)
Approfondimento
Willie Peyote, annunciati nuovi concerti del tour 2026
Le cose che restano
Nel testo del singolo Non c'è di che, la fine della relazione passa attraverso dettagli molto concreti: fotografie di viaggi, vinili, oggetti rimasti nella quotidianità. Sono frammenti di una vita condivisa che continuano ad avere un valore anche dopo la separazione. Al contrario, ciò che non è stato fatto o mantenuto non può essere recuperato.
Il tono rimane quello di Willie Peyote, capace di alternare malinconia e ironia. Lo stesso titolo gioca con quello di Grazie ma no grazie, il brano con cui l'artista ha partecipato al Festival di Sanremo 2025. Peyote ha precisato però che Non c’è di che non è una risposta alla canzone sanremese.
Approfondimento
Willie Peyote torna con l'album Anatomia di uno Schianto Prolungato
Il nuovo capitolo
Il singolo arriva dopo Anatomia di uno schianto prolungato, album pubblicato il 15 maggio, e accompagna il Club Tour 2026. Tra gli appuntamenti già esauriti figurano quelli di Bologna, Venaria Reale e Padova, mentre sono state aggiunte nuove date a Bologna e Torino.
Con Non c’è di che, Willie Peyote sceglie dunque di raccontare una separazione non come uno scontro finale, ma come un passaggio: resta la nostalgia, restano i ricordi, ma senza la necessità di trasformare la fine in un'altra battaglia.
Approfondimento
Willie Peyote, testo e significato del singolo Kodak
©IPA/Fotogramma
Sanremo 2025, Willie Peyote in gara con Grazie ma no grazie. FOTO
Tra i 29 Big in gara a Sanremo 2025 troviamo il rapper, alla sua seconda volta al Festival . Una carriera iniziata nei primi anni 2000 avvicinandosi ai generi più disparati dal rock, al punk fino ad arrivare al rap